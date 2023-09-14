Каким будет военный учет женщин в Украине: разъяснение от Львовского областного ТЦК и СП

Украинские военнообязанные женщины с 1 октября 2023 должны стать на военный учет нашего государства. В то же время, такие действия не означают автоматическую мобилизацию украинок в ряды Вооруженных Сил страны.

В частности, это необходимо для того, чтобы выполнить изменения в закон и обобщить данные об имеющемся резерве специалистов в государстве. В первую очередь это касается женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

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Кто из украинок должен прийти в ТЦК и СП

Начальник службы по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко пояснила, что с 1 октября 2023 года на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики. То есть это врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, в возрасте от 18 до 60 лет.

Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы,

– подчеркнула Левко.

В то же время военнообязанные украинки, имеющие другие специальности, родственные военным, могут стать на учет по собственному желанию. Все они прописаны в приказе министерства обороны номер 35.

Вся процедура регистрации женщин, которые должны встать на учет, будет осуществляться в ТЦК. С собой украинка должна взять все необходимые документы.

Для постановки женщин на учет нужно:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

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Левко также объяснила, что когда женщина приходит в ТЦК, чтобы стать на учет, на этого человека заводят личное дело. Далее украинка должна пройти медицинскую комиссию у всех врачей, которые проходят и мужчины: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Единственное отличие в том, что женщины должны пройти еще обзор у гинеколога.

Какие обязанности стали на учет женщин и что делать беременным украинкам

Левко отметила, что находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

"Такие женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами. То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин", - подчеркнула она.

В то же время, исключением из этого правила являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. Их признают непригодными к военной службе независимо от срока и течения беременности.

Представитель Львовской областной ТЦК и СП также отметила, что уже призванные во время мобилизации женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы в связи с беременностью или пребывании в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также женщину могут освободить от службы, если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

Медики-матери получают право на отсрочку, если воспитывают детей самостоятельно, имеют 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если их муж служит в ВСУ,

– подчеркнула Левко.

Для этого необходимо посетить свой ТЦК и СП и предоставить все подтверждающие документы.

Нужно ли идти в ТЦК самому, и какова ответственность за уклонение от постановки

Левко отметила, что учреждения профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до окончания учебы представляют список таких женщин в районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Эти списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет и внесении информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", - рассказала она.

Во Львовской областной ТЦК и СП отметили, что женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного, должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

В заключение Левко подчеркнула, что за нарушение военнообязанными правил военного учета во время военного положения, на них может быть наложен штраф от 850 до 1 700 гривен.