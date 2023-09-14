Зокрема, це потрібно для того, щоб виконати зміни до закону та узагальнити дані про наявний резерв фахівців у державі. Першочергово це стосується жінок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність.

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Хто з українок має прийти у ТЦК та СП

Начальниця служби зв'язків із громадськість Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко пояснила, що з 1 жовтня 2023 року на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики. Тобто це лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки, фармацевтки, віком від 18 до 60 років.

Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи,

– наголосила Левко.

Водночас військовозобов'язані українки, які мають інші спеціальності, споріднені з військовими, можуть стати на облік за власним бажанням. Усі вони прописані в наказі міністерства оборони номер 35.

Уся процедура реєстрації жінок, які мають стати на облік, здійснюватиметься у ТЦК. З собою українка має взяти всі необідні документи.

Для постановки жінок на облік треба:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки матові розміром 3 на 4.

Левко також пояснила, що коли жінка приходить у ТЦК для того, щоб стати на облік, на цю людину заводять особисту справу. Далі українка має пройти медичну комісію у всіх тих лікарів, що проходять і чоловіки: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Єдина відмінність це те, що жінки мають пройти ще огляд у гінеколога.

Які обов'язки жінок, що стали на облік, і що робити вагітним українкам

Левко зазначила, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

"Такі жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків", – наголосила вона.

Водночас винятком з цього правила є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці. Їх визнають непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності.

Представниця Львівської обласної ТЦК та СП також наголосила, що вже призвані під час мобілізації жінки-військовослужбовці мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю чи перебуванні у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також жінку можуть звільнити від служби, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Медики-матері отримують право на відстрочку, якщо виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ,

– підкреслила Левко.

Для цього необхідно відвідати свій ТЦК та СП та надати усі підтверджувальні документи.

Чи треба йти у ТЦК самому, і яка відповідальність за ухилення від постановки

Левко зазначила, що заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання подають список щодо таких жінок до районних чи міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Ці списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаного без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів", – розповіла вона.

У Львівській обласній ТЦК та СП зазначили, що жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов'язаного повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Наостанок Левко підкреслила, що за порушення військовозобов'язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них може бути накладено штраф від 850 до 1 700 гривень.