Кто из женщин не подлежит призыву во время мобилизации: все категории
Источник:"Зеркало недели"
С октября представительницы ряда профессий должны стать на военный учет. Вероятно, часть этих женщин могут попасть в следующие волны мобилизации.
Однако есть женщины, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.
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Какие женщины не подлежат призыву во время мобилизации
- непригодны для службы по состоянию здоровья (тяжелые болезни или инвалидность);
- которые самостоятельно ухаживают за ребенком до 18 лет или за взрослым недееспособным человеком, которому больше никому помочь;
- на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет или ребенок с инвалидностью;
- имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа проходящего военную службу;
- чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;
- работницы, забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти и другими организациями;
- студентки, обучающиеся на дневной или дуальной форме;
- научные работники и преподавательницы, работающие в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;
- уволенные со службы в запас (в течение 6 месяцев);
- народные депутаты Украины, депутаты Верховного Совета автономной республики Крым;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, Нацполиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, ГБР, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;
- "другие военнообязанные или отдельные категории гражданок в предусмотренных законом случаях".
Становятся ли женщины на учет добровольно
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин.
Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия Парламента. Если будут приняты изменения – Минобороны и Генштаб их выполнят,
– сказала Анна Маляр.
Она добавила, что сейчас в Украине нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Однако в ВСУ остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники и пищевых технологий.
Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности. Еще раз напоминаю – речь идет о добровольной постановке на военный учет,
– подчеркнула заместитель министра обороны.
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