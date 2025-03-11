Нужна ли Украине мобилизация женщин: советник по гендерным вопросам ВСУ дала ответ

Сейчас в Украине нет необходимости в мобилизации женщин, поскольку в стране еще достаточно мужчин, подлежащих призыву. В то же время каждая женщина должна быть готова к защите Родины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на советницу по гендерным вопросам ВСУ Оксану Григорьеву в эфире Украинского радио.

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Нужна ли Украине мобилизация женщин

По мнению Григорьевой, сейчас в Украине нет необходимости в мобилизации женщин. Она добавила, что в Украине еще достаточно мужчин, которые могут служить в армии.

Упрекают, что права и обязанности должны быть одинаковыми, что это записано в Конституции ... Но наши женщины не были включены в систему подготовки, не подвергались призыву. То есть, это не было ранее узаконено. И сейчас, в период войны, я считаю, что мы не должны мобилизовать женщин, тем более у нас достаточно мужчин еще, которые могут быть мобилизованными и не прятаться под юбками женщин, а шли в армию,

– подчеркнула Григорьева.

Она отметила, что гендерные советники в ВСУ заботятся не только о защите женщин, а прежде всего – о равных правах и возможностях обоих полов.

Также, по мнению Григорьевой, "каждая женщина должна быть готова защищать Родину". Для этого их наравне с мужчинами еще в школе должны обучать основам тактической медицины и управлению дронами.

Напомним, что по словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, пока в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст до 21 года. Он отметил, что нужно также ставить вопрос о том, "кто сможет профинансировать работу этих людей".