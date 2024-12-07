Тимошенко считает, что женщины должны иметь право мобилизоваться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на медиа 18000.

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Как в ТЦК относятся к мобилизации женщин

По словам начальника Черкасского ТЦК и СП Олега Тимошенко, в 2024 – 2025 годах не будет возникать такой ситуации, что будут мобилизовать всех женщин. Однако он отмечает, что для них должны быть открыты возможности для поступления на службу.

Напомним, что в украинском законодательстве внесли изменения в порядок воинского учета женщин. Новый законопроект будет регулировать условия постановки на учет, прохождения базовой военной подготовки и мобилизации женщин, пригодных к военной службе.

В частности, согласно изменению законодательства, женщины, которые захотят пройти базовую общевойсковую подготовку, будут становиться на учет призывников по собственному заявлению. После завершения подготовки их зачислят в военно-учетные списки военнообязанных.