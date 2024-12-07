Тимошенко вважає, що жінки мають мати право мобілізуватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на медіа 18000.

Новини до теми Як стати на військовий облік не за пропискою: у ТЦК пояснили

Як у ТЦК ставляться до мобілізації жінок

За словами начальника Черкаського ТЦК та СП Олега Тимошенка, у 2024 – 2025 роках не виникатиме такої ситуації, що мобілізуватимуть усіх жінок. Проте він зазначає, що для них мають бути відкриті можливості для вступу на службу.

Нагадаємо, що в українському законодавстві внесли зміни до порядку військового обліку жінок. Новий законопроєкт регулюватиме умови постановки на облік, проходження базової військової підготовки та мобілізації жінок, що придатні до військової служби.

Зокрема, згідно зі зміною законодавства, жінки, які матимуть бажання пройти базову загальновійськову підготовку, ставатимуть на облік призовників за власною заявою. Після завершення підготовки їх зарахують до військово-облікових списків військовозобов'язаних.