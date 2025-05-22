Мобилизация в Украине: могут ли призвать женщин в 2025 году

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанных мужчин могут призвать на службу.

Женщины также могут добровольно вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало ТСН.

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Планируют ли мобилизовать женщин в 2025 году

По словам адвоката, в соответствии с законодательством, прохождение женщинами базовой общевойсковой подготовки начнется с августа 2025 года и является добровольным.

Она объясняет, что если женщина добровольно решила поступить на военную службу, ей нужно стать на воинский учет в ТЦК и СП, пройти военно-врачебную комиссию, получить военно-учетную специальность согласно полученной гражданской профессии и подписать контракт на прохождение военной службы.

В таком случае женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами. Эксперт подчеркнула, что речь идет только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы. Она добавила, что пока нет никаких проектов, которые бы касались их принудительной мобилизации.

Возможно изменения будут касаться также принудительной мобилизации женщин по определенным специальностям, возможно программы будут включать только обязательное прохождение курсов по оказанию медицинской помощи, гражданской обороны, проведение информационных мероприятий в учебных заведениях и тому подобное. Пока информации нет, какие именно изменения мы должны ожидать,

– говорит Бекало.

В то же время она отмечает, что мобилизацией можно считать не только призыв на военную службу в армию для выполнения долга в боевых подразделениях, но и выполнение работ по обеспечению обороны государства, в частности работы на оборонных предприятиях или стратегических объектах.

По словам адвоката, мобилизация женщин для выполнения воинского долга является юридически возможной. Однако для этого нужно внести некоторые поправки в профильное законодательство.