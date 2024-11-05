В Украине пора мобилизовать женщин, военная Закревская

Военная Евгения Закревская отметила мобилизации женщин для укрепления украинской армии. Она убеждена, что это необходимо для обеспечения ротации.

Об этом она рассказала в интервью для Hromadske, сообщает 24 Канал. Закревская отметила, что из-за недостатка новобранцев армия нуждается в новых решениях.

Читайте также Потерянные танки и самолеты: Россия несет критические потери на фронте с невиданной скоростью

Обязательная мобилизация для женщин

Она отметила, что обязательная мобилизация женщин не решит вопрос пополнения полностью, но является необходимой мерой.

По ее словам, те военные, которые находятся на ротации, имеют право на отдых дома, а не оставаться в пункте дислокации. Это, по мнению военной, позволит им "восстанавливаться и общаться с близкими".

Хотим мы или нет – мы рождены для войны. И от нас зависит, или наши дети также рождаются для войны. Этот выбор очень прост: оккупация, эмиграция или сопротивление. Я выбираю сопротивление. И на самом деле единственный честный выбор именно гражданина государства – это сопротивление,

– резюмировала Закревская.

Напомним, что с 18 мая 2024 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны стать на воинский учет, однако их мобилизация возможна только на добровольной основе.

Женщин, которые стали на учет, не ограничивают в праве выезда за границу, но они могут быть освобождены от службы при определенных условиях, таких как наличие несовершеннолетних детей, членов семьи с инвалидностью и тому подобное.