Могут сбежать или перейти на украинскую сторону – правозащитник о мобилизации зэков в россии

Кремль пока не решается провести всеобщую мобилизацию, ведь россияне, хоть и поддерживают войну, но идти на фронт боятся. Поэтому оккупанты уже дошли до того, что набирают зэков. Но из этого ничего толкового не выйдет.

Об этом 24 каналу рассказал сокоординатор правозащитной инициативы "Правотворец" Юрий Гончаренко. По его словам, если россияне уже набирают зэков на войну, то у них действительно проблемы с человеческим ресурсом на войне.

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Зэки – чрезвычайно ненадежный элемент

Гончаренко вспомнил недавно опубликованное видео, где приспешник путина пригожин вербует зэков в одной из российских колоний. Вероятно, там отбывают наказание люди с пожизненным или очень долгими сроками.

По его мнению, это еще одно свидетельство того, что у россиян действительно проблема с людьми. Мобилизацию объявить они пока не решаются, потому хотя бы так пытаются восполнить потери.

Он добавил, что такие криминальные элементы – полностью антисистемные люди. При первой возможности они могут попытаться бежать подальше.

Надо понимать, что зеки, пожизненные или с большим сроком, – антисистемные люди. Они при первой возможности могут перейти как на сторону Украины, так и просто убежать. Это очень ненадежный элемент. Думаю, что у них все плохо с мобилизацией, – подчеркнул Гончаренко.

Гончаренко о мобилизации зэков в России: смотрите видео

Напомним, в телеграм-каналах начали распространять видео, где "повар путина" и куратор ПВК Вагнера Евгений Пригожин вербует узников одной из российских колоний. Он подчеркивает, что им нужны только штурмовики. А если кто подпишет контракт и откажется идти в наступление, то его расстреляют.