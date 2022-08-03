Повестковая истерия и боты: как российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине

Информационные спецоперации, направленные на дискредитацию и срыв мобилизационных мер в Украине, россияне начали реализовывать еще во время гибридной агрессии в 2014 году.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал 24 каналу , как изменилась ситуация, когда в Украине объявили общую мобилизацию.

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Готовить почву для срыва мобилизации россияне начали еще во время АТО

Так, в 2014 году вражеские спецслужбы организовывали традиционные активные мероприятия, в частности митинги жен и матерей и антивоенные пикеты. Кремль пытался через пропагандистские каналы создавать почву для расколов в украинском обществе, чтобы сформировать недоверие военно-политическому руководству страны.

В соцсетях активно разгонялись призывы к отправке на передовую народных депутатов, сыновей высокопоставленных чиновников в составе "батальона "Мажор", всех полицейских, прокуроров, налоговиков и СБУшников (ведь в Украине "не война, а антитеррористическая операция") и тому подобное.

В 2016-2021 годах мобилизация в Украине не проводилась, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполнявшие задачи в районе АТО/ООС, укомплектовывались контрактниками.

24 февраля ситуация изменилась . В первый день полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Почти одновременно стартовала российская пропагандистская кампания по ее срыву.

Ключевые антимобилизационные нарративы

военкоматы объявили "охоту": повестки вручают мужчинам призывного возраста на улицах, в транспорте, в магазинах, на работе;

после вручения повестки мобилизованных без подготовки и медосмотра отправляют на передовую, мобилизованные – "пушечное мясо";

воюют только русскоязычные / только украиноязычные, только выходцы с Востока Украины (пока "западники" "охлаждаются") / только жители Запада (пока "восточники" бегут на Запад или за границу);

зажиточные от повесток откупаются взятками, мобилизуют только бедных (вариант: жители городов избегают мобилизации, крестьян – "забирают целыми деревнями");

враг сильнее, сопротивление не имеет смысла;

военный учет женщин является подготовкой к тотальной мобилизации;

мужчин призывного возраста следует выпускать за границу: запрет разрушает семьи и вредит экономике;

избежать мобилизации можно благодаря разным "схемам" выезда за границу.

Все это отражает ситуацию с принудительной мобилизацией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и отношением российского командования к "мобикам". Подобные нарративы также играют на исторических травмах украинцев (мобилизация "черносветников" во время Второй мировой войны).

Цель распространения этих нарративов:

посеять сомнения по поводу законности общей мобилизации;

заверить украинцев в избирательности, а следовательно, несправедливости мобилизации;

нормализовать разные практики уклона от мобилизации;

взорвать уровень доверия к Вооруженным силам Украины.

Повестковая истерия в телеграмм-каналах

"Охоту" на призывников освещают тематические телеграммы-каналы. Как вот: "Вручают повестки Харьков" (свыше 70 тысяч подписчиков), "Где вручают повестки? Львов и Львовская область" (39 тысяч), "Вручают повестки Днепр" (29,5 тысяч) и другие.

В описании каналов часто указывают, что целью их создания является "превенция нецелевого вручения повесток", вписывающаяся в нарратив о "незаконности" и "несправедливости" мобилизации. Вместе с тем, администраторы уверяют, что не имеют цели срывать мобилизацию.

Что не так с подобными каналами Логоты каналов созданы по единому шаблону. Наполнение каналов осуществляется путем публикации сообщений, получаемых ботом от подписчиков. В большинстве случаев это только текстовые сообщения, которые нередко сопровождаются призывами "осторожно". "Общественное" убедилось, что информацию от подписчиков администраторы каналов не проверяют.

На вопрос, выполняют ли администраторы каналов задачи российских кураторов или "хайпируют" на горячей теме ради наращивания аудитории, должны ответить спецслужбы.

Во всяком случае, эти каналы продвигают выгодные россии нарративы.

Демотивирующие видео

Еще одним инструментом подрыва доверия к военно-политическому руководству, деморализации и срыву мобилизации является распространение видеообращений покинувших позиции подразделений. Как правило – это подразделения территориальной обороны, переброшенные из своих регионов в Донбасс.

Подобные видео записывали группы военнослужащих 101-й, 110-й, 115-й бригад, 1-й и 56-й стрелковых батальонов, 71-й егерской бригады, а также их родственники.

Структура и месседжи этих видеообращений соответствуют рекомендациям, распространяемым россиянами в зоне боевых действий. О том, как "правильно" оставить позиции и уйти от ответственности, регулярно рассказывают в эфире радио "Победа" и других вражеских радиостанций.

Призывы к "открытию границ"

С объявлением военного положения в Украине ввели ограничения на пересечение государственной границы для военнообязанных. Мужчины призывного возраста имеют право на выезд из страны только в определенных случаях.

Через соцсети и сеть прокремлевских Telegram-каналов распространяются месседжи о "массовом побеге" украинских мужчин за границу, что должно деморализовать остающихся. Параллельно с этим продвигаются идеи несправедливости и ненужности ограничений, поскольку они "нарушают конституционные права", вредят экономике и "разрушают семьи".

Сообщения украинских правоохранителей о мужчинах, задержанных при попытке незаконно пересечь границу, а также о разоблаченных "схемах" переправки российские каналы освещают как доказательство "провала мобилизации". Особое внимание пропагандистов привлекли мужчины, пытавшиеся уехать из Украины, выдавая себя за женщин.

Тема украинских мужчин в женской одежде получила развитие: пропагандисты утверждали, что оккупанты якобы взяли в плен переодетых защитников Мариуполя, а также предвещали "вариант Керенского" для Зеленского. Распространение инсинуаций о бегстве из Петрограда главы Временного правительства в женском платье можно считать одной из первых удачных кампаний большевиков по компрометации оппонента. С распространением тюремной субкультуры в современной России такой упрек является еще и способом унизить ("опустить") противника.

Социальные сети пестрят таргетированной рекламой о "законном пересечении границы" для мужчин. Речь идет как об организации выезда по "студенческой схеме", так и об откровенном мошенничестве. Уровень задействованности в этом спецслужб России должны оценить киберспециалисты украинских спецслужб.

Какие цели имеют россияне: