Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів 24 каналу, як змінилась ситуація наразі, коли в Україні оголосили загальну мобілізацію.

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Готувати підґрунтя зриву мобілізації росіяни почали ще під час АТО

Так, у 2014 році ворожі спецслужби організовували традиційні активні заходи, зокрема "мітинги дружин і матерів" та "антивоєнні" пікети. Кремль намагався через пропагандистські канали створювати підґрунтя для розколів в українському суспільстві, аби сформувати недовіру до військово-політичного керівництва країни.

У соцмережах активно розганялися заклики до відправки на передову народних депутатів, синів високопосадовців у складі "батальйону "Мажор", усіх поліцейських, прокурорів, податківців та СБУшників (адже в Україні "не війна, а антитерористична операція") тощо.

У 2016 – 2021 роках мобілізація в Україні не проводилася, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії України, що виконували завдання в районі АТО/ООС, укомплектовувалися контрактниками.

24 лютого ситуація змінилася. У перший день повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Майже одночасно стартувала російська пропагандистська кампанія з її зриву.

Ключові антимобілізаційні наративи

військкомати оголосили "полювання": повістки вручають чоловікам призовного віку на вулицях, у транспорті, в магазинах, на роботі;

після вручення повістки мобілізованих без підготовки та медогляду відправляють на передову, мобілізовані – "гарматне м'ясо";

воюють лише російськомовні / лише україномовні, лише вихідці зі Сходу України (поки "западенці" "прохолоджуються") / лише мешканці Заходу (поки "східняки" тікають на Захід чи за кордон);

заможні від повісток відкуповуються хабарями, мобілізують лише бідних (варіант: мешканці міст уникають мобілізації, селян – "забирають цілими селами");

ворог сильніший, спротив не має сенсу;

військовий облік жінок є підготовкою до тотальної мобілізації;

чоловіків призовного віку треба випускати за кордон: заборона руйнує сім’ї та шкодить економіці;

уникнути мобілізації можна завдяки різним "схемам" виїзду за кордон.

Усе це віддзеркалює ситуацію із примусовою мобілізацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та ставлення російського командування до "мобіків". Подібні наративи також грають на історичних травмах українців (мобілізація "чорносвитників" під час Другої світової війни).

Розповсюдження цих наративів має на меті:

посіяти сумніви щодо законності загальної мобілізації;

запевнити українців у вибірковості, а отже несправедливості мобілізації;

нормалізувати різні практики ухилу від мобілізації;

підірвати рівень довіри до Збройних сил України.

Повісткова істерія у телеграм-каналах

"Полювання" на призовників висвітлюють тематичні телеграм-канали. Як от: "Вручают повестки Харьков" (понад 70 тисяч підписників), "Де вручають повістки? Львів та Львівська область" (39 тисяч), "Вручают повестки Днепр" (29,5 тисяч) та інші.

В описі каналів часто вказують, що метою їх створення є "превенція нецільового вручення повісток", що вписується в наратив про "незаконність" та "несправедливість" мобілізації. Разом із тим, адміністратори запевняють, що не мають на меті зривати мобілізацію.

Подібні телеграм-канали є вигідними лише ворогу /Скриншот

Що не так із подібними каналами Лого каналів створені за єдиним шаблоном. Наповнення каналів здійснюється шляхом публікації повідомлень, які бот отримує від підписників. У більшості випадків це лише текстові повідомлення, які нерідко супроводжуються закликами "бути обережними". " Лого каналів створені за єдиним шаблоном. Наповнення каналів здійснюється шляхом публікації повідомлень, які бот отримує від підписників. У більшості випадків це лише текстові повідомлення, які нерідко супроводжуються закликами "бути обережними". " Громадське " впевнилося, що інформацію від підписників адміністратори каналів не перевіряють.



Повідомлення про видачу повісток ніяк не перевіряють / Скриншот

На питання, чи виконують адміністратори каналів завдання російських кураторів чи лише "хайпують" на гарячій темі заради нарощування аудиторії, мають відповісти спецслужби.

У будь-якому разі, ці канали просувають вигідні росії наративи.

Демотивуючі відео

Ще одним інструментом підриву довіри до військово-політичного керівництва, деморалізації та зриву мобілізації є розповсюдження відеозвернень підрозділів, що залишили позиції. Як правило – це підрозділи територіальної оборони, перекинуті зі своїх регіонів на Донбас.

Подібні відео записували групи військовослужбовців 101-ї, 110-ї, 115-ї бригад, 1-го і 56-го стрілецьких батальйонів, 71-ї єгерської бригади, а також їхні родичі.

Структура та меседжі цих відеозвернень відповідають рекомендаціям, що розповсюджують росіяни у зоні бойових дій. Про те, як "правильно" залишити позиції та уникнути відповідальності, регулярно розповідають в ефірі радіо "Победа" та інших ворожих радіостанцій.

Відступ, втрати, полон і оточення як інфозброя гібридної війни: дивитись відео Центру стратегічних комунікацій

Заклики до "відкриття кордонів"

Із оголошенням воєнного стану в Україні запровадили обмеження на перетин державного кордону для військовозобов’язаних. Чоловіки призовного віку мають право на виїзд з країни лише у чітко визначених випадках.

Через соцмережі та мережу прокремлівських Telegram-каналів розповсюджуються меседжі про "масову втечу" українських чоловіків за кордон, що має деморалізувати тих, хто залишається. Паралельно з цим просуваються ідеї несправедливості та непотрібності обмежень, оскільки вони "порушують конституційні права", шкодять економіці та "руйнують сім’ї".

Повідомлення українських правоохоронців про чоловіків, затриманих при спробі незаконно перетнути кордон, а також про викриті "схеми" переправлення російські канали висвітлюють як доказ "провалу мобілізації". Особливу увагу пропагандистів привернули чоловіки, що намагалися виїхати з України, видаючи себе за жінок.

Тема українських чоловіків у жіночому одязі отримала розвиток: пропагандисти стверджували, що окупанти нібито взяли в полон переодягнених захисників Маріуполя, а також віщували "варіант Керенського" для Зеленського. Розповсюдження інсинуацій про втечу з Петрограда голови Тимчасового уряду у жіночій сукні можна вважати однією з перших вдалих кампаній більшовиків з компрометації опонента. Із поширенням тюремної субкультури у сучасній росії такий закид є ще й способом принизити ("опустити") противника.

Соціальні мережі рясніють таргетованою рекламою про "законний перетин кордону" для чоловіків. Йдеться як про організацію виїзду за "студентською схемою", так і про відверте шахрайство. Рівень задіяності в цьому спецслужб росії мають оцінити кіберфахівці українських спецслужб.

Які цілі мають росіяни:

ускладнення та гальмування поповнення особового складу ЗСУ та інших складових Сил оборони України, що є критично важливим в умовах обраної росіянами стратегії війни на виснаження;

посилення антиурядових настроїв, дестабілізація суспільно-політичної обстановки;

дискредитація ЗСУ;

деморалізація українців, посилення рівня недовіри в суспільстві.

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