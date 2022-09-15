Мобилизационное распоряжение: что значит этот вид повестки

В Украине продолжается мобилизация. Среди видов повесток есть мобилизационное распоряжение.

Во время мобилизации на воинскую службу призывают вручением повесток. После получения документа необходимо явиться в военкомат, сообщает 24 канал.

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Что такое мобилизационное распоряжение

Выписываемые в Украине повестки бывают нескольких видов. Среди них есть мобилизационное распоряжение. Это повестка, которую вручают военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он был признан годным к службе.

Такое предписание обязывает явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации – общей или частичной.

Какие виды повесток

повестка об уточнении учетных данных;

повестка о прохождении военно-врачебной комиссии (ВКЛ);

повестка – призыв на срочную военную службу;

мобилизационное распоряжение после того, как прошли ВКЛ.

Как наказывается игнорирование повестки

Как утверждает менеджер адвокатского объединения Артем Крикун-Труш, ответственность за нарушение правил военного учета составляет штраф от 850 до 1700 гривен.

Если человек уже уклонялся от призыва ранее (не явился по повестке для уточнения учетных данных) и получал из-за этого предупреждение от руководителя РТЦК, он может получить штраф от 5 100 до 8 500 гривен или прохождение исправительных работ в течение года.

Тюремный срок от 3 до 5 лет предусмотрен в том случае, если лицо уклонилось от призыва, уточнив учетные данные, пройдя медицинскую комиссию и получив мобилизационное распоряжение, однако в определенное время не явилось в РТЦК.

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