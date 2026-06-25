Сибига призвал Европу внимательно следить за мобилизационными учениями в Беларуси

В Гродненской области Беларуси, граничащей с Литвой, начались мобилизационные учения. Андрей Сибига обратился к Западу с предупреждением.

Глава МИД Украины призвал союзников внимательно следить за мобилизационными учениями в Беларуси.

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С каким призывом Сибига обратился к Европе?

Министр отметил, что официально эти мероприятия объясняются проверкой военно-учетных данных, однако фактически они направлены на запугивание соседних государств.

Кроме того, по его словам, белорусские власти не демонстрируют готовности к деэскалации, а наоборот – наращивают военное присутствие у границ Украины и стран НАТО.

Сибига подчеркнул, что такие действия отвечают интересам Кремля, являются элементом политического шантажа и противоречат заявлениям Минска о стремлении к миру.

Он добавил, что Украина продолжает внимательно следить за ситуацией, предостерегает Беларусь от дальнейшего втягивания в российскую агрессию и призывает международное сообщество усилить давление на режим Лукашенко.

Напомним, что в Гродненской области с 20 июня по 2 июля военный комиссариат Ошмянского района проводит оповещение около 2 тысяч военнообязанных и разворачивает предварительные пункты сбора.

Ошмяны расположены недалеко от границы с Литвой – это примерно 20 – 25 километров по прямой.

По данным Института изучения войны, Россия продолжает искать способы втянуть Беларусь в открытую войну против Украины. Одним из таких сценариев может стать использование договора о коллективной безопасности Союзного государства.