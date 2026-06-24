Массовый сбор людей в Беларуси: на границе с Литвой объявили о проведении мобилизационных учений

В Гродненской области Беларуси продолжаются мобилизационные мероприятия с участием военных комиссариатов. В частности, в Ошмянском районе, непосредственно граничащем с ЕС, в пункты сбора массово вызывают военнообязанных граждан для сверки и обновления учетных данных.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

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Что известно о мобилизационных учениях, проходящих в белорусских регионах?

На территории Гродненской области Республики Беларусь продолжаются плановые мобилизационные учения, в которых задействован весь руководящий состав местных военных комиссариатов. В рамках этих мероприятий оборонное ведомство республики приступило к массовой проверке мобилизационного резерва.

В частности, начиная с 20 июня, военный комиссариат Ошмянского района перешел на усиленный режим работы и приступил к массовому призыву граждан, находящихся в запасе. Процедура мобилизационной проверки организована на базе специально развернутых пунктов предварительного сбора военнообязанных. Там профильные специалисты сверяют личные данные, анкеты и, при необходимости, вносят актуальные изменения в действующие учетные документы военнослужащих запаса.

По предварительным данным, под проверку и актуализацию данных попадут примерно две тысячи жителей Ошмянского района. Весь процесс разбит на несколько последовательных этапов. Завершить указанные мобилизационные мероприятия в Гродненской области планируют до 2 июля.

К слову, о мобилизационных учениях объявили 17 июня. Тогда отмечалось, что в ходе них отрабатывается порядок мобилизации граждан и транспортных средств в пределах области. Сообщается, что соответствующее распоряжение получил военный комиссар региона.

Где находится район Беларуси, в котором проводятся мобилизационные учения: смотрите на карте

Напомним, белорусская оппозиция заявила, что режим Александра Лукашенко системно готовит страну к возможному участию в войне или предоставлению своей территории для российских ударов по Украине.

В письме в МИД Украины говорится об изменениях в военной доктрине, наращивании армии, интеграции с Россией, развертывании российских войск и даже ядерного оружия. Также отмечается усиленная милитаризация экономики и общества, что может свидетельствовать о росте военных рисков в регионе.

Отметим, что Германия развертывает военную бригаду численностью около 5 тысяч солдат в Литве вблизи границы с Беларусью для укрепления восточного фланга НАТО. Подразделения должны быть полностью готовы к выполнению боевых задач к концу 2027 года, а часть сил уже находится в регионе. Параллельно продолжается активное строительство военной и гражданской инфраструктуры для размещения военных.