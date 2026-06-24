Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.
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Що відомо про мобілізаційні навчання, які проходять у білоруських регіонах?
На території Гродненської області Республіки Білорусь продовжуються планові мобілізаційні навчання, у яких залучений увесь керівний склад місцевих військових комісаріатів. У межах цих заходів оборонне відомство республіки розпочало масову перевірку мобілізаційного резерву.
Зокрема, починаючи з 20 червня, військовий комісаріат Ошмянського району перейшов на посилений режим роботи та розпочав масовий виклик громадян, які перебувають у запасі. Процедура мобілізаційної перевірки організована на базі спеціально розгорнутих пунктів попереднього збору військовозобов'язаних. Там профільні спеціалісти звіряють персональну інформацію, анкети та, у разі потреби, вносять свіжі коригування до чинних облікових документів військовослужбовців запасу.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
За попередніми даними, під перевірку та актуалізацію даних потраплять приблизно дві тисячі мешканців Ошмянщини. Увесь процес розбитий на кілька послідовних етапів. Завершити зазначені мобілізаційні заходи у Гродненській області планують до 2 липня.
До слова, мобілізаційні навчання анонсували 17 червня. Тоді зазначали, що під час них відпрацьовують порядок мобілізації громадян і транспортних засобів у межах області. Повідомляється, що відповідне розпорядження отримав військовий комісар регіону.
Де знаходиться район Білорусі у якому проводять мобілізаційні навчання: дивіться на карті
Нагадаємо, білоруська опозиція заявила, що режим Олександра Лукашенка системно готує країну до можливої участі у війні або надання своєї території для російських ударів по Україні.
У листі до МЗС України йдеться про зміни в військовій доктрині, нарощування армії, інтеграцію з Росією, розгортання російських військ і навіть ядерної зброї. Також зазначається посилена мілітаризація економіки та суспільства, що може свідчити про зростання військових ризиків у регіоні.
Зазначимо, що Німеччина розгортає військову бригаду чисельністю близько 5 тисяч солдатів у Литві поблизу кордону з Білоруссю для посилення східного флангу НАТО. Підрозділи мають бути повністю готові до виконання бойових завдань до кінця 2027 року, а частина сил уже перебуває в регіоні. Паралельно триває активне будівництво військової та цивільної інфраструктури для розміщення військових.