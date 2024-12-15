Призыв с 18 лет: снизят ли в Украине мобилизационный возраст

В США неоднократно уже звучали заявления, что Украине стоит снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Этот нарратив подхватывают и некоторые украинские политики, хотя Владимир Зеленский выступает против этого.

Действительно ли могут в Украине снизить мобилизационный возраст до 18 лет – сообщает 24 Канал.

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В США настаивают на снижении мобилизационного возраста

В администрации Байдена в последнее время все чаще звучат заявления о необходимости снизить мобилизационный возраст. Для этого американские чиновники находят множество причин.

Едва ли не чаще всего призывы к снижению мобилизационного возраста звучат от советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Так, он утверждал, мол, проблемы ВСУ на фронте связаны не с нехваткой оружия или оборудования, а с дефицитом личного состава.

Также Салливан утверждал, что снижение мобилизационного возраста поможет быстрее укомплектовать Вооруженные Силы. Также в США аргументируют свою позицию и тем, что на войну во Вьетнаме США призывали с 19 лет. Да и вообще – основу армии США составляют мужчины именно в возрасте от 18 до 25 лет.

Салливан, продолжая тему снижения мобилизационного возраста, уверяет, что США готовы экипировать всех новых солдат.

Кто поддерживает снижение мобилизационного возраста в Украине

В Украине идею снижения мобилизационного возраста поддерживает секретарь комитета по нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Правда, он отмечает, что мобилизовать надо не с 18, а с 20 лет. Костенко считает, что такое снижение мобилизационного возраста соответствует мировой практике, а молодежь способна эффективнее выполнять военные задачи.

Такого мнения придерживаются и многие военные. Защитники Украины считают, что 18-летние юноши имеют еще незрелую психику, поэтому их рано отправлять на фронт. В то же время мобилизационный возраст, по словам военных, стоит снизить до 20 – 21 года.

В частности, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Родион Кудряшов поддерживает снижение возрастного ценза, но предлагает ограничить его до 21 года. По его мнению, молодежь способна внедрять современные технологии в военной сфере, в частности в сфере дронов.

Что говорит власть о снижении мобилизационного возраста

Владимир Зеленский выступает против снижения мобилизационного возраста. Он неоднократно высказывал свою категорическую позицию по этому вопросу. Так, отвечая Салливану на призывы снизить мобилизационный возраст, президент Украины подчеркнул, что страна не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат.

Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине,

– подчеркнул Зеленский.

В Верховной Раде также отмечают, что не рассматривают возможность снижения мобилизационного возраста. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет – ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете ВР не рассматривается.