Российские "мобики" массово отказываются идти в бой: пропагандисты называют это "народной войной"

В Луганской области мобилизованные россияне массово отказываются идти в бой. Командиры в это время угрожают им репрессиями и расправой.

У "мобиков" нет достаточного количества оружия и боеприпасов, поэтому они бунтуют. Эта информация распространяется в российских телеграм-каналах.

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"Мобиков" никто не готовит

Родственники мобилизованных рассказали, что 24 – 26 сентября они прибыли в военкомат. Там не было ни медицинской комиссии, ни выдачи полного обмундирования. После этого часть людей бросили на передовую, часть – в лагерь под Белгородом. Впрочем, по словам родственников, "мобикам" дали несколько раз пострелять.

Уже 14 октября мобилизованных отправили в Луганскую область – в село Коломыйчиха Сватовского района. В конце октября они сообщили, что 17 суток находятся на передовой без командного состава, боеприпасов и обеспечения.

Мобилизированные убегали, но их развернули

Следовательно, 1 ноября мобилизованные решили бежать без командования и боеприпасов в Сватово. Пройдя первый блокпост, "мобиков" не пустили на втором. С ними говорил генерал Луговой и полковник Румянцев. Те заявили, что отсутствие оружия, боеприпасов и другого обеспечения – это не их дело. Поэтому "мобиков" снова отправили на передовую.

Теперь в лесополосе находятся до 200 мобилизованных. Командование уже приезжало к ним с угрозами, если те не идут на передовую, то прибывает машина для перевозки в СИЗО. Даже угрожали, будто с машиной по дороге в СИЗО "что-нибудь случится".

Кстати, эту историю распространил в твиттер журналист Денис Казанский, отметив, что у российских пропагандистов это называется "народная война".

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