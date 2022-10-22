Российские "мобики" на Донбассе в панике: командование бросает их "в самый ад"

То, что российское командование классифицирует своих рядовых как "живое мясо", известно уже давно. Теперь это понемногу начинает доходить до самих оккупантов.

Российские "мобики" на Донбассе в панике

Так, у российских "мобиков" на Донбассе началась паника, поскольку только мобилизованных россиян бросают в ад, где их в земельные удобрения превращают Вооруженные Силы Украины. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехваченный Службой безопасности Украины.

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Оккупанты, которые сейчас "стоят" в Донецкой области массово звонят своим родным, умоляя вытащить их с войны любой ценой. СБУ перехватила несколько подобных разговоров.

Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза. Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тысяч ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел – 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи*ду бросают, нах*й. Наше командование оху*ло просто,

– жалуется жене один из захватчиков.

Другой захватчик призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться к президенту России, развязавшему эту войну, или к его помощникам. Он возмутился, почему их отправляют, если они должны сидеть в обороне.

У российских "мобиков" на Донбассе началась паника: слушайте аудио

Как спастись оккупантам

В СБУ напомнили, что для тех оккупантов, которые хотят сохранить жизнь, есть специально созданные для этого номера телефонов:

+380665803498

+380931192984

В ведомстве призывали делиться этими контактами со своими знакомыми в России. Ведь чем больше россиян сдастся в плен, тем быстрее закончится война.

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