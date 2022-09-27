В летней форме и без еды: как путин будет отправлять на фронт десятки тысяч мобилизованных россиян

Российское военное командование не собирается проводить тщательное слаживание и полноценно готовить своих наспех мобилизованных граждан к участию в боевых действиях. Под предлогом того, что отправленные на фронт "не будут стоять на первой линии", десятки тысяч мужчин будут посылать в ад войны без подготовки.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, первую волну так называемых "чмобиков" (частично мобилизованных) российские власти собираются использовать в Украине в качестве "пушечного мяса" уже в ближайшее время. Вероятно, кремль постарается заполнить новыми захватчиками на фронте все дыры.

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Мобилизированных будут забрасывать на самые горячие участки для выполнения первоочередного задания – содержание оккупированных территорий.

Москва и Санкт-Петербург должны готовиться к потоку гробов

Уже сейчас можно констатировать, что проведение набора в армию, которого, как обещал путин, вообще не должно быть, никак не является частичным. Военкомы получили приказ любым способом набрать не менее 300 тысяч человек для первой волны мобилизации.

При этом львиную долю этих чмобиков вообще почти не будут готовить к участию в боях. Их будут отправлять воевать сразу после формирования подразделений.

Командование рассказывает мобилизованным, что в Украине не осталось собственной армии, а противостоят российским силам американские, польские и немецкие вооруженные силы . По замыслу генералов, подобные утверждения должны мотивировать "ванек" стоять насмерть "за русскую землю".

. По замыслу генералов, подобные утверждения должны мотивировать "ванек" стоять насмерть "за русскую землю". Впрочем, кроме ощущения страха и желания напиться водки у мобилизованных такая информационная накачка ничего не вызывает.

Кроме того, изрядно демотивирует войско наличие в нем жителей "упитанных" Москвы и Санкт-Петербурга, которые вообще не понимают, зачем их будут принудительно перебрасывать в зону боевых действий.

Если обобщать настроения, царящие среди мобилизованных, то это отчаяние и паника. Однако "русское стадо" безропотно пойдет на "убой" ради идей своего царя: какого-то массового недовольства частично мобилизованные не выражают.

По состоянию на 27 сентября российские солдаты, которых путин выдернул с диванов и готовит к войне, не проходят никакой подготовки на точках сбора, однако, по словам командования, уже через две недели их передислоцируют в Украину.

Совершенно не решен вопрос обеспечения мобилизованных как в россии, так и непосредственно на фронте. Лишь некоторым из "чмобиков" выдали форму, причем старую. Сухие пайки, которые раздавали оккупантам в автобусах перед выездом из военкоматов, уже давно закончились. Большинству приходится питаться за свой счет. Нет никаких сомнений, что на фронте обеспечение захватчиков из числа мобилизованных будет гораздо хуже, чем непосредственно в россии. Холодную зиму 2022 года россияне встретят наедине со своими проблемами. В окопах, в летней форме, без еды и офицеров рядом. Единственным приказом для ордынцев будет "ни шагу назад", а на второй линии за ними будут стоять загоны, которые будут расстреливать беглецов.

Поэтому москвичам и санкт-петербуржцам, а также жителям других городов нужно подготовиться к приему огромного потока гробов. Гораздо большего, чем после 24 февраля, ведь россия будет забрасывать вполне профессиональное и хорошо вооруженное украинское войско "пушечным мясом", но на этот раз уже без серьезной поддержки артиллерией и без бронетехники.

Обещают обучать на третьей линии обороны

Официально всем мобилизованным объясняют, что обучение и согласование они будут проходить уже в Украине, а их отряды отправят "в тихие места" на третью линию обороны. Понятно, что это отнюдь не правда, ведь на любом участке фронта захватчикам и их командирам не до учений, а подкрепление передовым подразделениям нужно уже здесь и сейчас. Именно поэтому мобилизованных будут кидать как можно быстрее непосредственно на линию столкновения. Без шлемов, бронежилетов и средств связи.

Для тех россиян, которые не желают участвовать в бессмысленной войне, но которые не смогли избежать мобилизации, есть только один совет – сдаваться в плен. Сотрудничество с украинскими защитниками, правильный подход к сдаче вместе с техникой могут служить не только гарантией сохранения жизни, но и возможностью получить денежную премию и гражданство любой цивилизованной страны мира.

Как правильно сдаваться в плен Силам обороны Украины / Инфографика "Ищи своих"