В летней форме и без еды: как путин будет отправлять на фронт десятки тысяч мобилизованных россиян
Российское военное командование не собирается проводить тщательное слаживание и полноценно готовить своих наспех мобилизованных граждан к участию в боевых действиях. Под предлогом того, что отправленные на фронт "не будут стоять на первой линии", десятки тысяч мужчин будут посылать в ад войны без подготовки.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, первую волну так называемых "чмобиков" (частично мобилизованных) российские власти собираются использовать в Украине в качестве "пушечного мяса" уже в ближайшее время. Вероятно, кремль постарается заполнить новыми захватчиками на фронте все дыры.
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Мобилизированных будут забрасывать на самые горячие участки для выполнения первоочередного задания – содержание оккупированных территорий.
Москва и Санкт-Петербург должны готовиться к потоку гробов
- Уже сейчас можно констатировать, что проведение набора в армию, которого, как обещал путин, вообще не должно быть, никак не является частичным. Военкомы получили приказ любым способом набрать не менее 300 тысяч человек для первой волны мобилизации.
- При этом львиную долю этих чмобиков вообще почти не будут готовить к участию в боях. Их будут отправлять воевать сразу после формирования подразделений.
- Командование рассказывает мобилизованным, что в Украине не осталось собственной армии, а противостоят российским силам американские, польские и немецкие вооруженные силы. По замыслу генералов, подобные утверждения должны мотивировать "ванек" стоять насмерть "за русскую землю".
- Впрочем, кроме ощущения страха и желания напиться водки у мобилизованных такая информационная накачка ничего не вызывает.
- Кроме того, изрядно демотивирует войско наличие в нем жителей "упитанных" Москвы и Санкт-Петербурга, которые вообще не понимают, зачем их будут принудительно перебрасывать в зону боевых действий.
- Если обобщать настроения, царящие среди мобилизованных, то это отчаяние и паника. Однако "русское стадо" безропотно пойдет на "убой" ради идей своего царя: какого-то массового недовольства частично мобилизованные не выражают.
По состоянию на 27 сентября российские солдаты, которых путин выдернул с диванов и готовит к войне, не проходят никакой подготовки на точках сбора, однако, по словам командования, уже через две недели их передислоцируют в Украину.
Совершенно не решен вопрос обеспечения мобилизованных как в россии, так и непосредственно на фронте. Лишь некоторым из "чмобиков" выдали форму, причем старую. Сухие пайки, которые раздавали оккупантам в автобусах перед выездом из военкоматов, уже давно закончились. Большинству приходится питаться за свой счет. Нет никаких сомнений, что на фронте обеспечение захватчиков из числа мобилизованных будет гораздо хуже, чем непосредственно в россии. Холодную зиму 2022 года россияне встретят наедине со своими проблемами. В окопах, в летней форме, без еды и офицеров рядом. Единственным приказом для ордынцев будет "ни шагу назад", а на второй линии за ними будут стоять загоны, которые будут расстреливать беглецов.
Поэтому москвичам и санкт-петербуржцам, а также жителям других городов нужно подготовиться к приему огромного потока гробов. Гораздо большего, чем после 24 февраля, ведь россия будет забрасывать вполне профессиональное и хорошо вооруженное украинское войско "пушечным мясом", но на этот раз уже без серьезной поддержки артиллерией и без бронетехники.
Обещают обучать на третьей линии обороны
Официально всем мобилизованным объясняют, что обучение и согласование они будут проходить уже в Украине, а их отряды отправят "в тихие места" на третью линию обороны. Понятно, что это отнюдь не правда, ведь на любом участке фронта захватчикам и их командирам не до учений, а подкрепление передовым подразделениям нужно уже здесь и сейчас. Именно поэтому мобилизованных будут кидать как можно быстрее непосредственно на линию столкновения. Без шлемов, бронежилетов и средств связи.
Для тех россиян, которые не желают участвовать в бессмысленной войне, но которые не смогли избежать мобилизации, есть только один совет – сдаваться в плен. Сотрудничество с украинскими защитниками, правильный подход к сдаче вместе с техникой могут служить не только гарантией сохранения жизни, но и возможностью получить денежную премию и гражданство любой цивилизованной страны мира.
Как правильно сдаваться в плен Силам обороны Украины / Инфографика "Ищи своих"