Рекорд побит: мобилизованный за полтора часа оказался в плену ВСУ

Владимир Путин объявил в России "частичную" мобилизацию. Призывают всех, особенно тех, кто не имеет никакого опыта в ведении боевых действий.

Мобилизованный за полтора часа оказался в плену ВСУ

Кстати, россияне уже понемногу начинают отдавать себе отчет в том, что их классифицируют как "живое мясо". Не удивительно, что по прибытию "мобики" сразу попадают в плен Вооруженных Сил Украины. Да, Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы Украины взяли в плен еще одного мобилизованного.

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Только вот с момента прибытия на поле боя в Украину и до взятия в плен прошло всего 1,5 часа.

27-летний Роман Димиденков установил настоящий рекорд. В сети даже пошутили, что ему стоит вручить премию "Самый быстрый мобик"

Мобилизованный за полтора часа оказался в плену ВСУ / Фото СтратКом ВСУ

Потери врага по состоянию на 5 ноября

"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 5 ноября уже уничтожили более 75 тысяч захватчиков, только за минувшие сутки – 600 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

личного состава – 75 тысяч 440 (+600) человек;

танков – 2 758 (+8);

боевых бронированных машин – 5 601 (+21);

артиллерийских систем – 1776 (+4);

РСЗО – 391 (+0);

средств ПВО – 202 (+1);

самолетов – 277 (+0);

вертолетов – 260 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 462 (+12);

крылатых ракет – 399 (+2);

кораблей и катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4 184 (+10);

специальной техники – 155 (+0).

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