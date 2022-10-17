Могут ли в Украине мобилизовать студентов: в ГНСУ объяснили, при каких условиях

В Госпограничной службе рассказали, подлежат ли украинские мужчины-студенты мобилизации. Также там объяснили, смогут ли они выехать за границу.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что студенты не подлежат мобилизации. По его словам, это соответствует закону о мобилизации, пишет 24 канал.

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Смогут ли студенты выехать за границу

Однако действующие правила не позволяют им выехать за границу. Демченко отметил, что в соответствии с правилами пересечения границы, утвержденными постановлением правительства №57, категория студентов не подпадает под пропуск.

Он добавил, что речь идет о мужчинах, гражданах Украины, от 18 до 60 лет, поскольку для них вообще запрещен выезд за границу во время военного положения.

Спикер Госпогранслужбы подчеркнул, что правительство выпустило постановление об исключениях – категории граждан, которым можно пересекать границу на выезд из Украины, но это не касается категории студентов.

Для того чтобы украинские мужчины-студенты иностранных вузов могли попасть в свои учебные заведения, нужно внести изменения в порядок пересечения границы во время военного положения, уточнил Демченко.

Отмечу, что должны быть прописаны для того, чтобы не было спекуляций и злоупотреблений, и предохранители: кому же из категории студентов можно пересекать границу на выезд из Украины,

– сказал спикер ГНСУ.

Также он рассказал, что в течение июля – августа сотрудники ГНСУ на границе обнаружили около 600 документов у людей, которые представлялись студентами, но не являлись таковыми.

Кто из мужчин имеет право пересекать границу во время военного положения

Во время военного положения в Украине действует запрет на выезд мужчин (возрастом от 18 до 60 лет) из страны. И все же существуют исключения.

Выехать из страны могут мужчины, которые оформили инвалидность и имеют в наличии документ, подтверждающий это.

Разрешен выезд мужчине, если он снят с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе со снятием с военного учета.

Выехать из Украины могут военнослужащие для прохождения военной подготовки – для этого нужно соответствующее решение Минобороны и Генштаба ВСУ. Участники боевых действий тоже имеют право выехать за границу, чтобы пройти лечение.

Мужчина может выехать как сопровождающий, если один из родителей или жена имеет инвалидность I или II группы, или если они осуществляют постоянный уход за такими лицами.

Также выехать могут спортсмены, тренеры, деятели культуры и водители-волонтеры. Подробнее читайте по ссылке.

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