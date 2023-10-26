Мобилизовать молодых требуют определенные характеристики боя: усилят ли в Украине призыв

Бывший министр обороны Великобритании призвал Украину изменить подход к мобилизации. Украинский нардеп объяснил, почему речь идет о мобилизации молодых украинцев.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде" рассказал, что потребность в необходимом количестве людей, включая молодых, определяет Генштаб, пишет 24 Канал.

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Нужно ли уменьшать возраст призывников

Народный депутат рассказал, что говорят о том, чтобы мобилизовывать более молодых, потому что этого требуют определенные характеристики боя.

Например, штурмовые действия, когда личный состав выбрасывается в 8 – 10 километрах от линии боевого столкновения и дальше идет, таща на себе десятки килограммов: оружие, боекомплекты, питание, бронежилеты. Они одолевают пешком это расстояние и практически без паузы начинают штурмовые действия. Если человеку, условно говоря, 55 или 57, это для него достаточно тяжелое испытание,

– объяснил нардеп.

Кроме того, по его словам, сейчас война становится более современной. Ведь украинские военные используют беспилотники, компьютерные программы. В свою очередь это требует больших навыков и, соответственно, людей, которые имеют эти навыки или могут легче этому научиться. По словам нардепа, человека, который только что овладел телефоном, очень трудно быстро научить каким-то практичным вещам работе с определенными компьютерными программами.

Еще одно очень важное обстоятельство, о котором нельзя забывать: военные (прежде всего ТЦК) не имеют четкого представления о состоянии мобилизационного ресурса. У нас есть система "Оберег" – электронный реестр военнообязанных и призывников. На самом деле это база данных, которая бралась из бумажной документации и вручную вбивалась в реестры, но четкой картинки она не дает,

– объяснил политик.

По его словам, были случаи, когда человек, который значился где-то в Дрогобыче, за это время успел поработать в Черновцах, Киеве, выехал в Польшу, вернулся, воюет и уже даже мог погибнуть, а ему приходят повестки по месту жительства с требованием явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"То есть четко сосчитать людей, которые должны стоять на учете и теоретически подлежат потенциально мобилизации, ТЦК не могут", – пояснил нардеп.

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