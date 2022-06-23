Как мобилизуют людей с опытом и без него и кого сейчас ждут в украинских военкоматах

В Украине продолжается общая мобилизация, провозглашенная указом президента. В сети идут активные дискуссии, как именно она происходит, кому и где выдают повестки, а также что законно, а что – нет.

Руководитель центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк опровергла ряд фейков и дезинформации относительно общей мобилизации и объяснила детали, как происходит процесс. Она, в частности, отметила, что призывники исполняют обязанность, а не реализуют право выбора.

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Какой этап мобилизации продолжается и кого ждут в центрах комплектования

Наталья Гуменюк подчеркнула, что мобилизация не делится ни на какие "волны" – она провозглашена, и в дальнейшем ее этапизация достаточно условна, в частности для служебного использования, для удобства тех, кто ведет учет мобилизованных украинцев.

По действующему законодательству сейчас в центрах мобилизации ждут всех военнообязанных, которые должны туда явиться, чтобы установить собственный статус, причастность и принадлежность к статусу, военную учетную специальность и готовность к службе в украинской армии.

Каждый военнообязанный должен явиться в центры укомплектований. Не прятаться, не ждать вызова или иного способа связи с ним, а явиться самостоятельно, независимо от военного опыта. Но применение этого военного резерва будет соответствующим в зависимости от того, кто и какой опыт имеет. То есть более опытные будут нужны уже,

– объяснила Наталья Гуменюк.

Как происходит процесс мобилизации людей с опытом и без него

Чиновница рассказала, что подлежащего мобилизации принимают на учет и отправляют на обучение – если человек не имеет опыта, но, к примеру, имеет потенциал, который может быть полезен для использования в армии. Там человек может приобрести военную специальность, учитывая навыки и опыт в гражданской жизни. И уже после этого мобилизованный направляется в учебный центр подготовки военных.

Руководитель центра Сил охраны и обороны Юга уточнила, что мобилизованные изучают слаживание, боевую технику и вооружение, готовятся к выполнению военных обязанностей, и только после этого полноценно оправляются в армию. Если человек уже имеет военный опыт, то он отправляется сразу в воинскую часть, к которой приписан.

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По какому плану действуют центры укомплектования

Наталья Гуменюк подчеркнула, что у центров укомплектования действительно есть свои планы набора призывников, впрочем, убеждает, они не направлены на "набрать как можно больше" мобилизованных, а являются планами заполнения соответствующих мобилизационных резервов. При этом такая информация – доступна не всем желающим об этом знать, а ограничивается самими центрами комплектования.

Законность вручения повесток на улицах, пляжах и в общественных местах

Чиновница подчеркнула, что законодательно вручение повесток может происходить в любом общественном месте. Оно не определено конкретным периметром или территорией – уполномоченные лица наделены правом предоставлять соответствующие документы там, где они могут реализовать свое право.

Прокомментировала Наталья Гуменюк и рейды по пляжам Одессы, где отдыхающим вручали повестки и впоследствии в СМИ освещали это как наказание:

Приглашенные в такой рейд сотрудники территориального центра комплектования были вместе с полицейскими, уполномоченными установить личность. Полицейские таким образом пытались повлиять на мораль и сознание граждан. Поскольку существует такая проблема, что для ограничения доступа к зоне отдыха и пляжных зон на законодательном уровне не определено наказание за нарушение. Это нарушение военного положения.

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К слову, чиновник добавила, что ими уже было инициировано обращение в соответствующий комитет Верховной Рады для определения нормы наказания за такое нарушение. А пока процесс продолжается, по словам руководителя центра Сил охраны и обороны Юга, они заботятся прежде всего о безопасности граждан.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что посещение пляжей в настоящее время является действительно опасным видом отдыха, поскольку известно о взрывах морских мин и побережья фактически стали линией фронта. "Они (повестки на пляже Одессы – ред. 24 канал) были способом пообщаться с гражданами и напомнить, что в стране идет война и есть мобилизационная обязанность. И, наверное, поставить перед каждым вопрос – выполнил ли ты свой долг для того, чтобы отдыхать?" – добавила чиновник.

По словам Гуменюк, законодательно вручать повестки могут не только работники территориальных центров укомплектования. Это, в частности, может происходить через органы местной власти, руководителей предприятий и учреждений, где работают военнообязанные и т.д.

Что делать, если военнообязанный находится не в своем населенном пункте и какая ответственность за игнорирование повесток

Чиновница подчеркнула, что мобилизационным законодательством предусмотрена явка военнообязанного в центр комплектования после провозглашения мобилизации. Только после этого он может изменять свое место жительства и жить, и делать это только с разрешения территориального центра комплектования. "Поэтому если человек не смог это исполнить – он является нарушителем законодательства", – заявила Гуменюк.

При этом в самой повестке отмечено, что если гражданин, получив повестку, игнорирует ее, он подлежит административной или даже уголовной ответственности .

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Можно ли повлиять на то, где твои умения будут использовать в армии

По словам руководителя Сил охраны и обороны Юга, после явки в центр комплектования происходит процесс уточнения необходимых данных. За это время, пока человек состоит на военном учете, у него могут измениться семейные обстоятельства, состояние здоровья и т.д.

Только после уточнения этих данных принимается решение, где и как будет использован потенциал и опыт конкретного призывника, подлежащего мобилизации. "Повлиять самостоятельно на это человек не может, поскольку это исполнение долга, а не право выбора", – уточнила чиновница.

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