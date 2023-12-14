Помочь с этим могут мобильные станции техобслуживания (МТО). Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что главная цель такой МТО – оперативный ремонт техники в поле боя.

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Какая техника необходима сейчас ВСУ

Артиллерия – это большой комплекс, не только средства поражения, но и топливозаправщики, боеприпасники и т.д. Если что-то одно не работает – не работает весь комплекс. Это все надо оперативно ремонтировать и сделать это можно на МТО, которые к тому же высокомобильные и могут двигаться со скоростью 80 – 90 километров.

Заметим, что украинские воины эффективно уничтожают артиллерийские системы врага. Так, по состоянию на 14 декабря 2023 года ВСУ удалось ликвидировать уже 8088 артиллерийских установок оккупантов.

Бюджет одной МТО чуть больше 100 тысяч долларов. В то время как одна артиллерийская установка может стоить миллионы долларов. В настоящее время есть огромный запрос на мобильные станции техобслуживания от разных подразделений, не только артиллерийских. Две МТО волонтеры уже передали защитникам, однако потребность гораздо больше.

Потребность только для подразделений артиллерии ВСУ оцениваю в размере до 200 штук. Также они нужны для механизированных подразделений и т.п.,

– объяснил военный эксперт.

Срок производства одной МТО от 1 месяца, параллельно могут производить 5 – 7 единиц. Однако этими усилиями можно закрыть только самые критические потребности защитников.

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Что известно о МТО

Мобильную станцию техобслуживания можно разделить на 2 части: шиномонтажный комплекс и мобильная мастерская:

шиномонтажный комплекс позволяет проводить монтажные работы с шинами и колесами высотой до 1,4 метра и шириной 70 сантиметров, которые весят 150 килограммов. Именно поэтому там установлена специальная балка, поднимающая их;

В нем можно делать все: ровнять диски, портировать и балансировать шины. Самое главное – этот шиномонтажный комплекс абсолютно независим. Можно снять этот контейнер, установить в поле и выполнять все свои функции,

– отметил Нарожный.



Мобильный шиномонтаж для артиллерии / БО "Реактивная почта"

в мобильной мастерской установлено около 7 станков, выполняющих различные функции, в том числе пресс в 20 тонн, сверлильный станок, комплекс для рукавов высокого давления, профессиональная ссора и т.д.



Мобильная станция техобслуживания / БО "Реактивная почта"

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