Допомогти з цим можуть мобільні станції техобслуговування (МТО). Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що головна мета такої МТО – оперативний ремонт техніки на полі бою.

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Яка техніка необхідна зараз ЗСУ

Артилерія – це великий комплекс, не лише засоби ураження, а й паливозаправники, боєприпасники тощо. Якщо щось одне не працює – не працює весь комплекс. Це все треба оперативно ремонтувати і зробити це можна на МТО, які до того ж є високомобільними та можуть рухатися зі швидкістю 80 – 90 кілометрів.

Бюджет однієї МТО трохи більше ніж 100 тисяч доларів. Тоді як одна артилерійська установка може коштувати мільйони доларів. Наразі є величезний запит на мобільні станції техобслуговування від різних підрозділів, не лише артилерійських. Дві МТО волонтери вже передали захисникам, проте потреба є набагато більшою.

Потребу тільки для підрозділів артилерії ЗСУ оцінюю в розмірі до 200 штук. Також вони потрібні для механізованих підрозділів тощо,
– пояснив військовий експерт.

Термін виробництва однієї МТО від 1 місяця, паралельно можуть виготовляти 5 – 7 одиниць. Однак цими зусиллями можна закрити наразі лише найкритичніші потреби захисників.

Що відомо про МТО

Мобільну станцію техобслуговування можна поділити на 2 частини: шиномонтажний комплекс і мобільна майстерня:

  • шиномонтажний комплекс дає можливість проводити монтажні роботи з шинами та колесами висотою до 1,4 метра та шириною 70 сантиметрів, які важать 150 кілограмів. Саме тому там встановлена спеціальна балка, що підіймає їх;

У ньому можна робити все: рівняти диски, портувати та балансувати шини. Найголовніше – цей шиномонтажний комплекс є абсолютно незалежним. Можна зняти цей контейнер, встановити в полі й він виконуватиме усі свої функції,
– зазначив Нарожний.

Мобільний шиномонтаж для артилерії
Мобільний шиномонтаж для артилерії / БО "Реактивна пошта"

  • у мобільній майстерні встановлено близько 7 станків, які виконують різні функції, зокрема прес у 20 тонн, свердлильний верстат, комплекс для рукавів високого тиску, професійна сварка тощо.

Мобільна станція техобслуговування
Мобільна станція техобслуговування / БО "Реактивна пошта"

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