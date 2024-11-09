Правительство усилило энергорезильентность мобильных сетей перед тяжелой зимой

1 ноября 2024 года Кабинет Министров Украины добавил критически важные объекты операторов электронных коммуникаций в перечень объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в течение периода военного положения и шести месяцев после его прекращения.

Компания "Киевстар" поддерживает эту важную инициативу Правительства, передает 24 Канал.

Читайте также Киевстар инвестировал более 1,9 миллиарда гривен в энергонезависимость сети

Такой шаг будет способствовать росту устойчивости работы сети в условиях потенциальных отключений, отметили в компании "Киевстар".

В то же время важно отметить, что в Постановлении Кабмина №1260 от 01.11.2024 говорится о ключевых узловых площадках оператора, размещены в областных центрах, от которых зависит функционирование крупных сегментов сети, перечень которых дополнительно будет согласован государственным органом, координирующим отрасль связи во время военного положения (Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций).

Компания "Киевстар", продолжает инвестиции в обеспечение энергонезависимости.

С начала 2022 года общая сумма инвестиций, направленных на поддержку бесперебойной работы сети в условиях возможных отключений электроэнергии, составила более 1,9 миллиарда гривен,

– отметили в компании "Киевстар".

Компания также активно готовится к зимнему сезону 2024 – 2025 и работает над усилением устойчивости связи. Сейчас реализуется вторая фаза инвестиций, которая предусматривает установку 113 тысяч новых аккумуляторов на базовых станциях и 1427 промышленных генераторов.

Процесс установки дополнительного оборудования уже начался на технологических площадках по всей территории Украины.