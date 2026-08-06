Более 700 тысяч скачиваний: почему пользователи выбирают приложение 24 Канала

Пользователи все чаще выбирают не просто новостные сайты, а приложения, где можно быстро получить всю необходимую информацию. Именно поэтому команда 24 Канала постоянно совершенствует приложение, добавляя новые функции и улучшая пользовательский опыт.

Результат этой работы отражается и в отзывах пользователей. Приложение 24 Канала имеет максимальную оценку 5,0 в App Store и 4,9 в Google Play, что свидетельствует о высоком доверии со стороны аудитории. Общее количество скачиваний приложения уже превысило 700 тысяч.

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Новости, которые интересны именно вам

Одно из главных обновлений приложения – блок "Эти новости могут вас заинтересовать". После прочтения материала пользователь сразу видит подборку похожих новостей, которые помогают глубже разобраться в теме.

Кроме того, приложение анализирует, какие материалы вы читаете чаще всего, и предлагает новости в соответствии с вашими интересами.

Чтобы еще больше персонализировать ленту, достаточно нажать "Мои темы" и выбрать категории, которые вас интересуют. После этого приложение будет формировать персональную подборку новостей именно по выбранным темам.

Еще больше возможностей на главном экране

Команда также обновила главный экран приложения, чтобы самые важные функции были еще ближе.

Теперь Shorts доступны прямо на главной странице – так же, как и на сайте 24 Канала. Это позволяет быстро просматривать главные события дня в формате коротких вертикальных видео.

Если тема заинтересовала, достаточно нажать "Узнать больше" под Shorts, и приложение сразу откроет полную новость, где можно ознакомиться со всеми подробностями.

Сервис с ценами на топливо

В последнем обновлении в приложении также появился сервис с актуальными ценами на топливо, которые регулярно обновляются.

Помимо актуальной стоимости бензина и дизельного топлива, пользователи могут просматривать динамику изменения цен на газ.

Также в приложении доступен калькулятор расходов на топливо. Для этого достаточно ввести цену за литр, средний расход на 100 километров и расстояние, а приложение автоматически рассчитает стоимость поездки.

Читать, смотреть и обсуждать – в одном приложении

Еще одно важное изменение – интеграция комментариев непосредственно в приложение. Теперь пользователи могут не только читать новости, но и сразу присоединяться к обсуждению.

Кроме того, команда обновила меню приложения, сделав навигацию еще более понятной благодаря новым иконкам. Также более современный вид получил прямой эфир – теперь у него есть полноценный хедер.

Приложение 24 Канала постоянно совершенствуется

Сегодня приложение 24 Канала – это больше, чем просто лента новостей. Здесь можно читать новости, просматривать Shorts, следить за прямым эфиром, проверять погоду, курсы валют и цены на топливо, а также получать персонализированные рекомендации.

Команда 24 Канала и в дальнейшем будет развивать приложение, ориентируясь прежде всего на потребности и отзывы пользователей. Именно благодаря этому каждое обновление делает его еще удобнее для тех, кто хочет быстро получать проверенную информацию в одном месте.