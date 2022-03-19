Мобильные операторы восстанавливают покрытие мобильной связи в Украине: где и какая ситуация
Источник:телеграм Госспецсвязи
Быть на связи во время войны очень важно. Во многих регионах Украины мобильные операторы не работали определенное время.
Впрочем, сейчас они возобновляют работу. Об этом сообщил Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
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Мобильные операторы восстанавливают покрытие мобильной связи в Украине
В частности, Киевстар, Vodafone и Lifecell принимают меры по восстановлению связи и доступа к интернету для украинцев.
Так, стабильно работают сети в:
- Киеве
- Херсоне
- Харькове
- Николаевской области
- Сумской области
- Киевской области (за исключением Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля).
Без связи остаются города Изюм (Харьковская область) и Мариуполь (Донецкая область). В то же время в Харьковской области настроен бесперебойный доступ абонентов к линии 102.
Также в течение суток операторы восстановили покрытие в Новой Каховке (Херсонская область) и Прилуках (Черниговская область).
Кроме того, специалистами Укртелекома восстановлен доступ к интернету в:
- Запорожье и области
- Геническе
- Каланчаке
- Скадовске
- Аскании-Новой
- пгт Чаплинка, Ивановка и Нижние Серогозы Херсонской области.
В настоящее время аварийно-восстановительные рабочие бригады АО "Укртелеком" работают над восстановлением сетей в Фастове, Белой Церкви, Обухове, Броварах, Борисполе.
При этом услуги телефонии и интернет-доступа пока не предоставляются в Черниговской и Луганской областях, а остальные – доступны.