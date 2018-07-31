Мобильный оператор Vodafone повышает тарифы: кто будет платить вдвое больше

С 1 августа один из крупнейших украинских мобильных операторов "Vodafone Украина" повысит свои тарифы. В частности, это произойдет в так называемых архивных тарифах для корпоративных абонентов. Таким образом, стоимость абонплаты для некоторых абонентов возрастет как минимум вдвое.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Согласно обнародованной информации, оператор закроет две линейки тарифов: "Офис 30+/50+/90+/150+" и "Офис 10/20/30/40/50/80/90".

Так, абонентам с тарифом "Офис 30+" придется платить 70 гривен, а для абонентов с тарифом "Офис 50» стоимость вырастет даже больше чем вдвое, следовательно, они будут вынужденными платить 110 гривен.

Новые тарифы для линеек Vodafone "Офис 30+/50+/90+/150+" и "Офис 10/20/30/40/50/80/90"

Также Vodafone намерен закрыть тарифы линейки "Смарт Офис 20/40/60/100/160/220 и Смарт Офис 3G.

Заметим, что абонентам, которые пользовались недорогими тарифами "Смарт Офис 20/40/60" с 1 августа придется платить несколько больше: 40 гривен, 70 гривен и 120 гривен соответственно. Зато для абонентов с тарифами "Смарт Офис 100/160/220" цены вырастут в среднем на 75%.

Новые тарифы для линеек Vodafone Смарт Офис 20/40/60" и "Смарт Офис 100/160/220"

Наибольшее же повышение абонентской платы ударит по тем абонентам, которые пользовались самыми доступными тарифами.

Напомним, весной Vodafone закрыл тарифный план для препейд-абонентов Vodafone RED XS, поэтому его абонентов перевели на более дорогие тарифные планы.