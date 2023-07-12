Об этом 24 Каналу заявил израильский журналист Цви Зильбер. Он отметил, что есть многолетний опыт отношений между странами, среди этого, в частности, сотрудничество в военно-промышленном комплексе, совместные учения, совместные военные разработки, политический блок и т.д.

Интересно У Украины и Израиля есть общий интерес, который их сближает

"Я не думаю, что это не подходит Украине. Просто, это довольно абстрактная и растяжимая вещь", – отметил Зильбер.

То есть существует определенная система отношений. Израильская экономика очень сильно интегрирована как в американскую, так и в европейскую. Кроме того, у Запада достаточно большие интересы в этой стране. Ведь Ближний Восток есть и остается одним из самых горячих регионов, поэтому полезно иметь такие силы сдерживания.

Что входит в американские гарантии

50 лет назад была так называемая война "Судного дня" – вооруженный конфликт между Израилем и Египтом вместе с Сирией в 1973 году. Американцы устроили тогда беспрецедентный в истории "воздушный мост" по передаче вооружения Израилю. Тогда фактически Израиль напрямую воевал с СССР. Ведь его противниками были арабские солдаты, но все их командиры, летчики, силы ПВО были советскими. Тогда Леонид Брежнев дал арабам большое количество оружия, и Израилю в войне было тяжело.

Какая модель гарантий безопасности Израиля: смотрите видео

Тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер давил на Израиль, чтобы он ни в коем случае не наносил удар первым. Мол, тогда страна не получит помощи от США. В результате арабы ударили первыми и тогда Израилю было тяжело вырвать линию фронта. США поддержали его. Европейские страны заявили, что они держат нейтралитет и запретили американским транспортным самолетам садиться на их территории. Впрочем, удалось договориться с Португалией. Тогда в течение нескольких дней в Израиль было доставлено невероятное количество оружия – танки, самолеты, артиллерия и боеприпасы. То есть все, что просила страна. В конце концов, она завершила войну победой.

Даже Брежнев угрожал ядерным ударом, если Израиль не остановится, ведь войска шли на Каир и Дамаск. Впрочем, еще существует теория, что Израиль угрожал ядерным оружием,

– рассказал израильский журналист.

Мол, тогда американцы сразу согласились на поставки оружия. С тех пор существует убеждение, что США никогда не оставят в беде Израиль.

"Вообще представить себе, что американские солдаты приедут сюда и будут воевать за Израиль – такого не было и никогда не будет", – подчеркнул Цви Зильбер.

Военная операция Израиля