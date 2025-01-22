Действительно ли россияне могли переоборудовать самолеты для запуска "Кинжалов", об этом 24 Каналу подробно рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Почему Су-34 технически не могут запускать "Кинжалы"

Россияне могут переоборудовать истребитель-бомбардировщик Су-34, но запуск и отработка не даст возможности "Кинжалу" развить нужную скорость и стать аэробаллистической гиперзвуковой ракетой.

Это обычная российская пропаганда. Россияне постоянно врут и в этой ситуации есть два важных аспекта, которые их разоблачают,

– отметил авиаэксперт.

"Кинжал" – это аэробаллистическая ракета, которая при запуске требует большой скорости. Самолет Су-34 может работать на скоростях около 1,6 – 1,8 маха. В то же время МиГ-31К работает на скоростях около 2,8 маха, что позволяет быть первой ступенькой для запуска на такой большой скорости ракеты "Кинжал".

Кроме того, очень важное значение имеет высота полета. Например, для запуска "Кинжала" нужно находиться на высоте около 15 тысяч метров, а для Су-34 это уже максимальная высота, что тоже усложняет возможность запуска этой ракеты.

Зачем Россия врет о модернизации самолетов

Сейчас россияне активно будут пытаться рассказывать будто могут адаптировать самолеты Су-34, Су-30, Су-35 для мощных возможностей. А все из-за того, что Россия теряет стратегическую авиацию, которая может запускать крылатые или баллистические ракеты дальностью более 500 километров.

Есть активная задача со стороны российского руководства о создании ракет, которые могли бы запускаться из-под крыла тактической авиации. Россия сейчас активно будет разгонять пропаганду о создании своих сверхвозможностей, но это не будет соответствовать действительности,

– сказал Храпчинский.

Россия, по его словам, также сняла ряд пропагандистских роликов, где якобы тестируют плоское сопло на самолете Су-57, но оно не соответствует указанным требованиям.

На видео во время тестирования данного сопла видно, что оно не плоское, а квадратное, что не соответствует характеристикам. Кроме того, есть куча других недостатков, которые будут приводить к частому выходу из строя самолета,

– добавил авиаэксперт.

В то же время пока Россия бредит модернизацией военных самолетов, у нее настоящая катастрофа с гражданской авиацией. В частности, за время полномасштабной войны Россия вывела из двойной регистрации 365 из 665 самолетов.