Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьер-министра – министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Как Украина усовершенствовала свои дроны на оптоволокне?

Три месяца назад Украина впервые протестировала дроны на оптоволокне, которые поражали объекты на расстоянии до 20 километров. Но с помощью новых решений эти БпЛА способны поражать вражеские цели на расстоянии более чем 40 километров.

Это результат системной работы: обратная связь от военных, уникальные технологические решения от разработчиков, координация и поддержка от Brave1,

– сообщил Федоров.

Нынешняя война требует новых решений, а потому широкую популярность приобрели оптоволоконные FPV-дроны. Они имеют преимущество там, где обычные решения не работают. Например, такие дроны остаются устойчивыми, когда россияне осуществляют радиоэлектронную борьбу. В таких условиях сигнал БпЛА передается через кабель, который невозможно заглушить или перехватить. Итак, Силы обороны имеют стабильное управление, четкое видео и точные удары по врагу.

Возможность поражать цели дальше, чем было раньше – это новая задача для дронов на оптоволокне. Украина развивает эту технологию, которая прицельно и безошибочно уничтожает врага.

Напомним, эффективность ударов по врагу дронами также увеличилась на 40% благодаря децентрализованной закупке дронов. В армии таким образом увеличилось количество БпЛА, поэтому стало больше уничтоженных целей врага на временно оккупированных территориях и в России.