Про це пише 24 Канал з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра – міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Як Україна удосконалила свої дрони на оптоволокні?

Три місяці тому Україна вперше протестувала дрони на оптоволокні, які вражали об'єкти на відстані до 20 кілометрів. Але за допомогою нових рішень ці БпЛА здатні вражати ворожі цілі на відстані більш ніж 40 кілометрів.

Це результат системної роботи: зворотний зв’язок від військових, унікальні технологічні рішення від розробників, координація і підтримка від Brave1,

– повідомив Федоров.

Нинішня війна потребує нових рішень, а тому широкої популярності набули оптоволоконні FPV-дрони. Вони мають перевагу там, де звичайні рішення не працюють. Наприклад, такі дрони залишаються стійкими, коли росіяни здійснюють радіоелектронну боротьбу. У таких умовах сигнал БпЛА передається через кабель, який неможливо заглушити чи перехопити. Отже, Сили оборони мають стабільне керування, чітке відео та точні удари по ворогу.

Можливість вражати цілі далі, ніж було раніше – це нове завдання для дронів на оптоволокні. Україна розвиває цю технологію, яка прицільно й безпомилково знищує ворога.

Нагадаємо, ефективність ударів по ворогу дронами також збільшилася на 40% завдяки децентралізованій закупівлі дронів. В армії таким чином збільшилася кількість БпЛА, тому стало більше знищених цілей ворога на тимчасово окупованих територіях та в Росії.