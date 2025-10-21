Сбивать – дорого: офицер ВСУ назвал 3 лучших способа борьбы с модернизированными КАБами

Россия начала атаковать Украину реактивными КАБами. Это – неприятная угроза. Но есть определенные варианты, как против нее бороться.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук. По его словам, модернизированные российские КАБы – это серьезная проблема. Недавно была информация о том, что они могут лететь на 150 километров.

Как бороться против модернизированных российских КАБов?

Как отметил Ткачук, Украина не может сбивать модернизированные КАБы из имеющихся систем Patriot или Iris-T. К сожалению, это будет слишком дорого.

Несмотря на это, есть 3 варианта, как бороться против модернизированных российских КАБов. Но и здесь есть свои нюансы. Многое зависит от дальнобойного оружия.

Прежде всего нужно уничтожать российские самолеты, которые запускают КАБы. Также важно бить по российским аэродромам, которые расположены ближе всего к Украине. Кроме этого, стоит наносить удары по предприятиям, где модернизируют эти авиабомбы.

В свое время мы сбивали российские "сушки", которые падали эффективно. Для этого нужно усилить количественно арсенал Patriot. Новости о 27 Patriot, которые звучат не первый месяц, очень положительные. Очень хорошо, если бы это таки передали,

– сказал Ткачук.

Что известно о российских модернизированных КАБах?