Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. За його словами, модернізовані російські КАБи – це серйозна проблема. Нещодавно була інформація про те, що вони можуть летіти на 150 кілометрів.

Як боротися проти модернізованих російських КАБів?

Як наголосив Ткачук, Україна не може збивати модернізовані КАБи з наявних систем Patriot чи Iris-T. На жаль, це буде занадто дорого.

Попри це, є 3 варіанти, як боротися проти модернізованих російських КАБів. Але й тут є свої нюанси. Багато що залежить від далекобійної зброї.

Насамперед потрібно знищувати російські літаки, які запускають КАБи. Також важливо бити по російських аеродромах, які розташовані найближче до України. Окрім цього, варто завдавати ударів по підприємствах, де модернізують ці авіабомби.

Свого часу ми збивали російські "сушки", які падали ефективно. Для цього потрібно посилити кількісно арсенал Patriot. Новини про 27 Patriot, які лунають не перший місяць, є дуже позитивними. Дуже добре, якби це таки передали,

– сказав Ткачук.

Що відомо про російські модернізовані КАБи?