Интересно, что на днях Зеленский предложил Индии провести второй Саммит мира. Но при условии, что Дели подпишет коммюнике первого Саммита мира.

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О чем Моди говорил с Путиным

Сегодня говорил с президентом Путиным. Обсудили меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства. Обменялись мнениями по российско-украинскому конфликту и моими выводами из недавнего визита в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, устойчивого и мирного урегулирования конфликта,

– написал Моди в соцсети Х.

А 26 августа Моди имел телефонный разговор с Байденом, во время которого "провели детальный обмен мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию в Украине".

"Я подтвердил полную поддержку Индии в скорейшем восстановлении мира и стабильности", – заверил индийский премьер.

Чем Индия может быть полезна для Украины

Она сейчас позиционирует себя как лидера стран Глобального Юга, в частности после председательства на G20. И имеет значительно лучшие отношения с Соединенными Штатами Америки, чем КНР. А также поддерживает стабильные связи с Россией, поэтому становится важной для Украины как партнер по двусторонней коммуникации.