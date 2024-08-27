Цікаво, що днями Зеленський запропонував Індії провести другий Саміт миру. Але за умови, що Делі підпише комюніке першого Саміту миру.

До теми Говорили три години, Моді назвав війну війною: в ОП розкрили деталі візиту індійського прем'єра

Про що Моді говорив із Путіним

Сьогодні говорив з президентом Путіним. Обговорили заходи щодо подальшого зміцнення особливого і привілейованого стратегічного партнерства. Обмінялися думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми висновками з нещодавнього візиту до України. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримці якнайшвидшого, стійкого та мирного врегулювання конфлікту,

– написав Моді у соцмережі Х.

А 26 серпня Моді мав телефонну розмову з Байденом, під час якої "провели детальний обмін думками з різних регіональних та глобальних питань, включаючи ситуацію в Україні".

"Я підтвердив повну підтримку Індії у якнайшвидшому відновленні миру і стабільності", – запевнив індійський прем'єр.

Чим Індія може бути корисна для України

Вона наразі позиціонує себе як лідера країн Глобального Півдня, зокрема після головування на G20. І має значно кращі взаємини зі Сполученими Штатами Америки, ніж КНР. А також підтримує стабільні зв'язки із Росією, тому стає важливою для України як партнер із двосторонньої комунікації.