Цікаво, що днями Зеленський запропонував Індії провести другий Саміт миру. Але за умови, що Делі підпише комюніке першого Саміту миру.
До теми Говорили три години, Моді назвав війну війною: в ОП розкрили деталі візиту індійського прем'єра
Про що Моді говорив із Путіним
Сьогодні говорив з президентом Путіним. Обговорили заходи щодо подальшого зміцнення особливого і привілейованого стратегічного партнерства. Обмінялися думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми висновками з нещодавнього візиту до України. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримці якнайшвидшого, стійкого та мирного врегулювання конфлікту,
– написав Моді у соцмережі Х.
А 26 серпня Моді мав телефонну розмову з Байденом, під час якої "провели детальний обмін думками з різних регіональних та глобальних питань, включаючи ситуацію в Україні".
"Я підтвердив повну підтримку Індії у якнайшвидшому відновленні миру і стабільності", – запевнив індійський прем'єр.
Чим Індія може бути корисна для України
Вона наразі позиціонує себе як лідера країн Глобального Півдня, зокрема після головування на G20. І має значно кращі взаємини зі Сполученими Штатами Америки, ніж КНР. А також підтримує стабільні зв'язки із Росією, тому стає важливою для України як партнер із двосторонньої комунікації.