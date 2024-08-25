Ця важлива історична подія може слугувати прикладом для інших країн та поштовхом до розширення зовнішніх стосунків України з країнами Глобального Півдня таку думку 24 Каналу висловила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

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Значення зустрічі Моді та Зеленського

Перш за все зустріч Зеленського та Моді може стати чудовим стартом для переосмислення зовнішніх відносин між Індією та Україною та домовленостей, які вже існують.

Це сигнал, що ми стали на шлях до ренесансу індійсько-українських відносин, бо ми дійсно маємо потужний фундамент для співпраці та важливо зараз не збавляти темп та розвивати той потенціал, який наші двосторонні відносини мають,

– зауважив Гриценко.

До того ж Індія наразі позиціонує себе як лідера країн Глобального Півдня, зокрема після головування на G20. Адже саме тоді Моді порушував важливі питання для країн Африки, на відміну від Китаю, з яким Індія сперечається за статус лідера.

Крім того, Індія має значно кращі взаємини зі Сполученими Штатами Америки, ніж КНР. А також підтримує стабільні зв’язки із Росією, тому стає важливою для України як партнер з двосторонньої комунікації.

"Активізація Індії для розв'язання російсько-української війни та підвищена увага до України, гуманітарна допомога, можливі мирні ініціативи, потенційна човникова дипломатія – це може дати приклад для країн Африки, Азії та Латинської Америка. Зокрема завдяки цьому візиту, можливо, репрезентація цих країн на другому Глобальному саміті миру буде вищою", – резюмувала Гриценко.