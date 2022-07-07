Однако вряд ли Джонсон покидает должность навсегда. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.
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Россия бы этого не выдержала
Политолог смоделировал интересную ситуацию, при которой Борис Джонсон стал бы премьер-министром Украины. Давыдюк убежден, что такое развитие событий очень сильно ударило бы по стране-агрессору и кремлевскому диктатору.
Возможность назначения Бориса Джонсона премьер-министром Украины стала бы смертью путина. Политически, дипломатично и финансово,
– сказал он.
По словам Давыдюка, это было бы настолько мощное усиление Украины, что россия бы этого не выдержала.
Джонсон имеет большие политические перспективы
Борис Джонсон всегда являлся мощной политической фигурой. За годы своей деятельности он не раз избирался в парламент, дважды был мэром Лондона. "Он будет оставаться в высшей политической лиге Великобритании. Джонсон из тех политиков, о которых говорят: "где его не посеешь, он там уродится". Он будет возрождаться, это феникс", – сказал Давыдюк.
Политолог отметил, что Джонсон следует за Черчелем, биография которого стала для политика пророческой. Поэтому он обязательно вернется на должность премьер-министра Великобритании, даже если окончательно с нее уйдет.
С пользой для Украины
Николай Давыдюк добавил, что те три месяца, которые Джонсон еще будет оставаться премьером, он использует с максимальной пользой. В частности, для Украины.
Борис Джонсон объявил об отставке: коротко
- 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке и покинул пост лидера Консервативной партии.
- Джонсон подчеркнул, что такое решение никоим образом не отразится на поддержке Украины. "Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это потребуется", – заявил он.
- Среди основных претендентов на должность премьер-министра Великобритании – министр обороны Бен Уоллес и глава МИД Лиз Трасс. Они также имеют четкую и решительную позицию по поддержке Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины. Он сказал, что все украинское общество с грустью восприняло эту новость. Главнокомандующий поблагодарил Джонсона за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первого дня вторжения России.
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