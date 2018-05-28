Могерини призывает Россию взять на себя ответственность за катастрофу MH17

Европейский Союз призывает Россию признать свою ответственность за сбивание самолета рейса MH17 и помогать в выявлении виновных.

Об этом заявила перед началом заседания европейских министров иностранных дел верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини, передает Радио Свобода.

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"Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого следствия и всех усилий, чтобы выявить тех, кто это совершил. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям в установлении виновных", – заявила Могерини.

Отметим, что 25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в катастрофе MH17.

Напомним, представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. После публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.