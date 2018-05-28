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Моґеріні закликає Росію взяти на себе відповідальність за катастрофу MH17

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Федеріка Моґеріні
Федеріка Моґеріні / radiosvoboda

Європейський Союз закликає Росію визнати свою відповідальність за збиття літака рейсу MH17 і допомагати у виявленні винних.

Про це заявила перед початком засідання європейських міністрів закордонних справ верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні, передає Радіо Свобода. 

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"Усі 28 держав-членів ще раз підтвердили нашу повну підтримку останніх результатів цього слідства й усіх зусиль, щоб виявити тих, хто це скоїв. Ми закликаємо Росію взяти на себе цю відповідальність і долучитися до зусиль у встановленні винних", – заявила Моґеріні. 

Зазначимо, що 25 травня Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в катастрофі MH17.

Нагадаємо, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг 777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

 

Теги: Збитий "Боїнг 777" Новини політики Новини Росії Євросоюз Федеріка Могеріні
Джерело: 24 Канал
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