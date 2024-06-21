Могилы "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко восстановили за день

На Аскольдовой могиле в четверг, 20 июня, женщина изуродовала места упокоения погибших защитников Украины Дмитрия "Да Винчи", пилота "Джуса" и Павла Петреченко. Всего за один день их могилы удалось восстановить.

К восстановлению присоединились близкие, друзья и просто неравнодушные. Они обновили фото защитников и флаги.

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Люди шли на могилы воинов до вечера

Люди шли на могилы в течение дня и вечера. Они несли воинам, погибших за Украину, много цветов.

Сегодня целый день вы пишете слова поддержки и благодарности Друзья, знакомые и незнакомые – убирают могилы ребят, предлагают помощь. Спасибо вам! Каждому! Вы можете просто прийти на могилу и отдать дань, каждому,

– написала Алина Михайлова.

К слову, женщину, которая изуродовала могилы "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко, задержали. Ее оперативно разыскали с помощью видео с камер наблюдений.

Виновница – 60-летняя уроженка Винницкой области, которая в течение длительного времени проживает в Киеве. Мотивы своего поступка она никак не объяснила. Кроме этого, у следствия есть основания считать, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Является ли женщина вменяемой, определит экспертиза. Пока что за надругательство над могилами защитников ей грозит до 5 лет лишения свободы.