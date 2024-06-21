До відновлення приєдналися близькі, друзі та просто небайдужі. Вони оновили фото захисників та прапори.

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Люди йшли на могили воїнів до вечора

Люди йшли на могили впродовж дня та вечора. Вони несли воїнам, що загинули за Україну, багато квітів.

Сьогодні цілий день ви пишете слова підтримки та подяки Друзі, знайомі і незнайомі – прибирають могили хлопців, пропонують допомогу. Дякую вам! Кожному!.. Ви можете просто прийти на могилу та віддати шану, кожному,

– написала Аліна Михайлова.

До слова, жінку, яка понівечила могили "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка, затримали. Її оперативно розшукали за допомогою відео з камер спостережень.

Винуватиця – 60-річна уродженка Вінниччини, яка протягом тривалого часу проживає у Києві. Мотиви свого вчинку вона ніяк не пояснила. Окрім цього, у слідства є підстави вважати, що в неї є певні розлади здоров'я. Чи є жінка осудною, визначить експертиза. Поки що за наругу над могилами захисників їй загрожує до 5 років позбавлення волі.