Могилы в каждом дворе: оккупанты не успевают эксгумировать тела убитых мариупольцев

В Мариуполе продолжает расти количество жертв из-за российской агрессии. Тела погибших жителей закапывают прямо во дворах домов, но и там места не хватает.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Там подчеркнули, что могилы сейчас есть в каждом дворе города.

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На местах предыдущих хоронят новых

По информации местных властей, российские оккупанты не успевают проводить эксгумацию убитых мариупольцев. Захватчики выкапывают и увозят тела местных, а люди хоронят новые.

Отмечается, что множество трупов продолжают вытаскивать из-под завалов. Кроме того, многие люди умирают из-за нехватки питьевой воды, продуктов и медикаментов.



Могилы есть в каждом дворе города / Фото Мариупольского городского совета



На местах старых захоронений хоронят новых погибших / Фото Мариупольского городского совета

Условия средневековья

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченка, сейчас в городе условия жизни похожи на средневековые. В то же время до сих пор нет ни малейшего продвижения со стороны российских захватчиков, чтобы устроить хотя бы необходимое для выживания горожан.

Из-за полного отсутствия качественной медицинской помощи у людей с онкологией и хроническими заболеваниями почти не остается шансов. Число жертв российской агрессии постоянно продолжает расти,

– отметил Бойченко.

Он подчеркнул, что сейчас спасти людей в оккупированном россиянами Мариуполе можно только их эвакуацией. Поэтому этот вопрос сейчас очень важен.

Эвакуация людей из Мариуполя: последнее

Эвакуация мариупольцев из "Азовстали" началась 1 мая. Тогда удалось вывезти в подконтрольное Украине Запорожье около 100 гражданских.

Второй зеленый коридор из Мариуполя согласовали сегодня, 2 мая. Из заблокированного города удалось вывезти более ста мирных жителей.

Владимир Зеленский сообщил, что Организация Объединенных Наций, способствовавшая предварительной эвакуации гражданских, не может помочь вывезти наших военных из мариупольской "Азовстали". Он отметил, что пока она не может принять такую ответственность.

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