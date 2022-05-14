Могли бы использовать для спасения украинцев, – Кулеба о затягивании помощи США

Пророссийский сенатор Рэнд Пол пытается блокировать предоставление Украине 40 миллиардов долларов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал затягивание помощи США.

Полу не удалось сорвать принятие нового закона. Тем не менее, он затянул эту процедуру на несколько дней.

Вниманию Конгресс США должен принять дополнительную помощь Украине до 19 мая, чтобы не было задержек

Новую помощь от США уже могли бы использовать для спасения украинцев

Глава МИД прокомментировал затягивание предоставления новой помощи Украине от США.

Мы уже могли бы начать использовать новый пакет помощи США, чтобы эффективнее спасать жизнь украинцев, защищающих демократический мир.

– отметил Кулеба.

Он подытожил, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, Республиканская партия, Демократическая партия и американский народ очень поддерживали новый закон, однако Пол задержал такую необходимую для Украины поддержку.

К теме Путинская марионетка: почему американский сенатор пытается блокировать помощь Украине

Пророссийский сенатор пытается блокировать законопроект: коротко

Палата представителей США 11 апреля приняла законопроект о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов.

Эти деньги – это первая сумма, которую Соединенные Штаты выделили нашему государству после подписания закона о ленд-лизе. "За" проголосовали 368 законодателей, а "против" – только 57.

Конгрессвумен Роза ДеЛауро подчеркнула, что Украина нуждается в срочной помощи, а США могут ее оказать. По ее словам, конгрессмены несут моральную ответственность за направление этой поддержки.

Однако пророссийский сенатор Рэнд Пол пытался заблокировать этот закон. Да, политику фактически удалось затянуть принятие документа на несколько дней.

Пол хочет, чтобы закон предусматривал создание специального генерального инспектора. Его предназначение будет контролировать расходы военной помощи Украине.

В то же время, сенатор Чак Шумер заявил, что новый пакет помощи уже готов к отправке, однако Пол не дает это воплотить.

Будет интересно – Притула сказал, когда на фронте уже могут почувствовать ленд-лиз

Ранее Рэнд Пол тесно сотрудничал с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Также пророссийский политик известен своим скандальным поведением. В частности, в разгар пандемии COVID-19 он призвал "снимать маски и сжигать паспорта вакцинации".