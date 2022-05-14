Полу не вдалося зірвати ухвалення нового закону. Проте він затягнув цю процедуру на кілька днів.

Зауважте Конгрес США має ухвалити додаткову допомогу Україні до 19 травня, щоб не було затримок

Нову допомогу від США вже могли б використовувати для порятунку українців

Очільник МЗС прокоментував затягування надання нової допомоги Україні від США.

Ми вже могли б почати використовувати новий пакет допомоги США, щоб ефективніше рятувати життя українців, які захищають демократичний світ,

– зазначив Кулеба.

Він підсумував, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, Республіканська партія, Демократична партія та американський народ дуже підтримували новий закон, проте Пол затримав таку необхідну для України підтримку.

До теми Путінський маріонет: чому американський сенатор намагається блокувати допомогу Україні

Проросійський сенатор намагається блокувати законопроєкт: коротко

Палата представників США 11 квітня ухвалила законопроєкт про надання Україні 40 мільярдів доларів.

Ці гроші – це перша сума, яку Сполучені Штати виділили нашій державі після підписання закону про ленд-ліз. "За" проголосували 368 законодавців, а "проти" – лише 57.

Конгресвумен Роза ДеЛауро наголосила, що Україна потребує термінової допомоги, а США можуть її надати. За її словами, конгресмени несуть моральну відповідальність за скерування цієї підтримки.

Проте проросійський сенатор Ренд Пол намагався заблокувати цей закон. Так, політику фактично вдалося затягнути ухвалення документа на кілька днів.

Пол хоче, аби закон передбачав створення спеціального генерального інспектора. Його призначення контролюватиме витрати військової допомоги Україні.

Водночас сенатор Чак Шумер заявив, що новий пакет допомоги вже готовий до відправки, проте Пол не дає це втілити.

Зауважте! Раніше Ренд Пол тісно співпрацював із колишнім президентом США Дональдом Трампом. Також проросійський політик відомий своєю скандальною поведінкою. Зокрема, у розпал пандемії COVID-19 він закликав "знімати маски та спалювати паспорти вакцинації".

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