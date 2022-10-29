Могли пострадать корабли ЧФ и новый флагман "Адмирал Макаров": видео со взрывом в Севастополе

Сегодня в месте базирования российских военных кораблей в Севастополе раздался взрыв. Есть предположение, что мог пострадать русский флагман "Адмирал Макаров".

Есть информация, что этой ночью в бухте Севастополя прогремел мощный взрыв. Вероятно, именно на месте базирования российских военных кораблей. Отметим, что эта информация ожидает подтверждения.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что по разным данным, взрывами повреждены несколько кораблей Черноморского флота России. Вероятно, среди них есть "Адмирал Макаров", ставший флагманом после потери россиянами "Москвы".

Он подчеркнул, что эта информация нуждается в проверке.

Информация требует дополнительной проверки. Она пока невозможна. Россияне полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту. «Видео из камеры наблюдения показывает очень мощный взрыв в районе стоянки кораблей»,

– написал он.

Взрыв в бухте Севастополя: смотрите видео

Мониторинговая группа намекает, что флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров" получил "неповреждение" после атаки бухты Севастополя "неизвестными БпЛА и подводными дронами".

Что рассказывают оккупанты

Российские пропагандистские каналы начали распространять фото из бухты, где видно сильное задымление.

Фото с задымлением в бухте Севастополя:

Пишут, что у них все хорошо, это всего лишь "мобилизованные тренирующиеся проходя полосу препятствий в боевых условиях".

Другой пропагандистский канал сообщает, что черноморский флот России получил повреждения, но незначительные. Они пишут о налете 8 БпЛА и 6 катеров, после которых повреждения получил базовый тральщик и фрегат "Адмирал Макаров". Последний, мол, задел обломками ПВО.

При этом на Крымском мосту анонсировали какие-то "технологические работы". В минтрансе России сообщили, что возможное ограничение движения автомобилей будет действовать в сторону Краснодарского края с 8:30 до 17:00.

В связи с технологическими работами 29 октября возможны кратковременные трудности движения машин по Крымскому мосту,

– говорится в сообщении.