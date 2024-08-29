Могло быть четыре очереди: что позволило избежать максимальных отключений электроэнергии

Украинские энергетики продолжают устранять последствия самой массированной ракетно-дроновой атаки, которую Россия совершила 26 августа. Поэтому в Украине введены графики отключения света. В большинстве регионов внедрены 2 очереди отключений, в некоторых – 3.

Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив, что в настоящее время в Украине применяются накопленные ранее ресурсы, чтобы восстановить украинскую энергосистему.

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По словам Рябцева, восстановительные работы продолжаются несколько дольше, чем ожидалось. Он подчеркнул, что конечно гражданам хочется как можно быстрее иметь электроэнергию на протяжении всех суток, но надо понимать, что энергетики не всесильны. Поэтому в течение этой недели ограничения потребления света будут сохраняться.

"Если бы у нас не было резервов, тогда точно могло быть по 4 очереди отключений света, как это было летом во время сильной жары. Сейчас все ограничивается максимум 2 – 3 очередями отключений. Это стало возможным благодаря тому, что оператор системы передачи создал достаточно большой резерв мощностей передачи и распределения электроэнергии", – объяснил Рябцев.

Эксперт по энергетике рассказал, что сейчас оператор привлек резервные линии в ряде регионов Украины, чтобы заживить потребителей как можно быстрее. Однако, по его словам, нельзя долго использовать резервные линии, потому что они не рассчитаны на нужную мощность. Поэтому энергетики пытаются поскорее закончить ремонтные работы на энергетических объектах.