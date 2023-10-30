Могло прилететь по аэродрому в Новофедоровке в Крыму

В Крыму ближе к полудню раздался целый ряд взрывов. В небо взвивается густой серый дым. Мог быть прилет по аэродрому в Новофедоровке.

Крайне беспокойно стало оккупантам в Крыму ближе к полудню. Сначала в Севастополе раздалась воздушная тревога. Позже так называемый губернатор Михаил Развожаев рассказал о работе ПВО.

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Слышны взрывы, дым поднимается вверх

СМИ и телеграмм-каналы сообщают о том, что было 4 – 5 взрывов. Точное количество никто не может подсчитать. В то же время говорят, что поднимается в небо дым.

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Местные корреспонденты заявляют, что дым поднимается в районе Севморзавода. Также есть предположение, что мог произойти прилет по аэродрому в Новофедоровке. Позже стало известно, что в сторону аэродрома направилась пожарная машина.

Сообщают очевидцы, что в районе улицы Хрусталева в Севастополе сбили беспилотник. Тем временем на Южной бухте – дымовой занавес.

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В сеть выложили взрывы в Севастополе: смотрите видео

В партизанском движении Атеш подчеркнули, что не зря публикуют ежедневно координаты врага. Для понимания отмечают, что Силы обороны Украины получают втрое больше информации. Вот мы и видим результаты работы.

Взрывы в Севастополе с другого ракурса: смотрите видео

Развожаев позже заявил, что над Севастополем якобы сбили две воздушные цели. Мол, службы продолжают контролировать ситуацию. Он также добавил, что обломки якобы упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и Инкермане.

По состоянию на 12:30 дымовой занавес из Южной бухты Севастополя ушел. В то же время остался дым, поднимающийся в небо из района площади Нахимова – входа в морской вокзал.

Также местные жители сообщают об странном дыме в районе бухты Голландия. Говорят, что он никак не похож на дымовую завесу. Для понимания в этом районе расположено множество военных объектов врага.

В российском минобороны вскоре отчитались. Итак, придумали, что их ПВО будто бы удалось сбить целых 8 ракет Storm Shadow, которыми якобы атаковал "киевский режим".

Развожаев затем подвел итоги атаки, от которой оккупанты якобы отразились. Говорит, что обломки упали в частном секторе у железной дороги в районе Мекензиевых гор. Якобы в результате пострадал 57-летний мужчина, у которого "рана бритая средней тяжести".

Обломки якобы попадали также на улице Пасечной, Мищенко, в районе Хуторского проезда обломки пробили шифер на крыше дома. Упали они также на Качинском шоссе на дом. Еще и в районе пляжей Ускуевка и Мокроусова зафиксировали обломки.

В традиционной манере "серьезных повреждений сооружениям и коммуникациям не зафиксировали".