Могут ли атаки России по энергетическим системам повлиять на фронт: ответ эксперта

Россия продолжает ракетный террор украинских городов, в частности энергетических систем. Все эти удары направлены только на мирных жителей, которые сейчас живут в тылу.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что никакого прямого влияния на ситуацию на фронте эти обстрелы – не имеют.

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Сегодня российское руководство пытается, как они сами говорят, бросить нас в 18 век – лишить воды, света, тепла. Это для того, чтобы мы, гражданские граждане, вышли на улицы и направили свои требования к военно -политического руководства Украины, чтобы они сели за стол переговоров с Россией, а также заключили перемирие на тех условиях, которые требует от нас Москва», – объяснил военный обозреватель.

А так это уже будет иметь прямое влияние на фронт, если такие условия будут приняты. В этом и состоит основная цель российского руководства,

– акцентировал Денис Попович.

Кроме того, эксперт напомнил о последнем выступлении Суровикина. Он рассказывал, что якобы сейчас нет необходимости атаковать или воевать с толпой фанатиков с оружием НАТО. По его мнению, есть другие средства, которые могут помочь с капитуляцией Украины. "Вот мы видим те средства, которые он сейчас применяет", – подытожил Попович.

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